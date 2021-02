coronavirus-nel-mondo,-superati-i-105-milioni-di-casi.-israele-allenta-il-lockdown

Nel mondo sono oltre 105 milioni i casi di Covid-19 e oltre 2,3 milioni il numero dei morti. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dalla Johns Hopkins University. A livello globale i contagiati sono olttre 105,7 milioni mentre il numero dei decessi si attesta a oltre 2,3 mln. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito, con oltre 26,9 milioni di positivi (oltre 462 mila i morti). Seguono l’India (10,8 milioni di casi e circa 155 mila morti), il Brasile (9,4 milioni di casi e oltre 230 mila morti) e il Regno Unito (3,9 milioni di positivi e 112 mila morti).

Oms valuta l’effcacia del vaccino di AstraZeneca sulla variante sudafricana

L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) discuterà domani, attraverso un gruppo indipendente di studio, l’efficacia del vaccino di AstraZeneca riguardo la variante del Covid identificata in Sud Africa. Lo ha annunciato l’epidemiologa e capo dell’unità di crisi, Maria Van Kerkhove, in un’intervista alla Cbs. L’azienda farmaceutica, secondo quanto riporta la Cnn, avrebbe registrato una protezione limitata contro casi moderati di contagio da variante, ma lo studio non è stato ancora reso pubblico. Van Kerkhove ha detto che diventa decisivo poter contare su più di un tipo di vaccino. “Non possiamo affidarci a uno solo”, ha aggiunto

Austria, rafforzati i controlli alle frontiere per rallentare la pandemia

L’Austria sta aumentando i controlli alle frontiere dei paesi confinanti ed esorta a evitare viaggi non essenziali durante la pandemia, mentre il paese si sta preparando ad allentare con cautela alcune restrizioni questa prossima settimana, inclusa la riapertura di negozi e scuole non essenziali. “I controlli alle frontiere hanno lo scopo di spezzare la catena di infezioni che attraverso nuove mutazioni virali sono diventate molto pericolose”, ha dichiarato il ministro degli Interni austriaco Karl Nehammer. Il ministero dell’Interno ha affermato di essere in contatto con il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer in merito alle nuove misure ai confini e che seguiranno colloqui con i ministri di altri paesi. L’Austria condivide i confini con Germania, Svizzera, Liechtenstein, Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Slovenia. Domenica, l’Austria ha segnalato oltre 1.300 nuovi contagi, portando il totale a più di 420 mila dall’inizio della pandemia. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha affermato di essere aperto alla produzione in Austria di vaccini Sputnik V russi o cinesi contro il Covid-19, se ottengono l’autorizzazione dell’Unione europea. Ha detto che potrebbe farsi iniettare il vaccino russo se fosse consentito in Europa.

Regno Unito, escluso un passaporto vaccini, “discriminatorio”

Introdurre un documento che attesti se un cittadino abbia ricevuto o meno il vaccino contro il coronavirus “sarebbe un atto discriminatorio”. Così il ministro britannico per le vaccinazioni Zahawi Ridge rispondendo ad una domanda di Sky News sui Corona pass che altri Paesi europei stanno pensando di introdurre. “Non conosciamo l’impatto che il vaccino ha sulla trasmissione del virus”, ha detto l’esponente del governo di Londra. “Sarebbe discriminatorio. Bisogna fare in modo che le persone vengano a farsi vaccinare perché lo desiderano e non perché devono ottenere il passaporto”.

Danimarca, proteste contro il passaporto vaccini e le misure per contrastare il Covid

Seicento persone hanno camminato per le strade di Copenaghen per protestare contro le misure anti-coronavirus adottate dal governo danese, in particolare il futuro passaporto vaccinale, destinato ai viaggi e potenzialmente utilizzato per accedere a eventi sportivi o culturali, anche a ristoranti. In Danimarca la vaccinazione è consigliata ma non obbligatoria.

Israele, graduale uscita da terzo lockdown

Israele ha iniziato ad alleggerire le misure anti-Covid del suo terzo lockdown questa mattina, mentre il Paese che sta procedendo velocemente con la campagna di vaccinazione, registra però ancora migliaia di nuovi casi al giorno e ha superato i 5mila decessi totali. Da questa mattina alle 7 (ora locale) sono decadute le restrizioni sugli spostamenti individuali entro il chilometro da casa; sono stati riaperti parchi nazionali, riserve naturali e i siti archeologici; riaprono barbieri, parrucchieri ed estetiste; i ristoranti, finora autorizzati a lavorare solo con consegne a domicilio, potranno riattivare il servizio take away. Allo stesso tempo, i bed and breakfast potranno riprendere le attività, ma solo ospitando famiglie, mentre nei prossimi giorni verrà deciso il da farsi per il rientro in classe degli asili. L’uscita dal lockdown verrà effettuata con cautela e lentamente, per evitare un nuovo picco di contagi. Israele continuerà a essere chiuso per l’estero per impedire la diffusione delle nuove varianti del virus: l’aeroporto internazionale Ben Gurion e le frontiere terrestri con Giordania ed Egitto continueranno a essere chiuse per oltre due settimane, dopo che il governo ha esteso la misura.

Usa, oltre 39 milioni di persone hanno ricevuto vaccino

Oltre 39 milioni di americani hanno ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Lo Us Centers for Disease Control and Prevention ha comunicato di aver distribuito oltre 59 milioni dosi nel Paese e che quelle somministrate sono, a ieri, oltre 39 milioni. Il bilancio comprende i vaccini sia di Moderna che di Pfizer/BioNTech. Il numero di chi ha già fatto anche il richiamo è circa 8,3 milioni.

Cina, in migliaia rendono omaggio al dottor Li Wenliang a un anno dal decesso