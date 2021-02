Città Invisibile avrà una seconda stagione?

Città Invisibile 2 si farà?

Città Invisibile 2: Netflix rinnova la serie brasiliana?

Ha esordito venerdì 5 febbraio Città Invisibile, prima serie live-action di Carlos Saldanha. Celebre per il suo lavoro nei film animati della serie L’era Glaciale e Rio, il regista ha realizzato per Netflix ad una serie paranormale che parla di ambiente, mistero e che celebra il ricco patrimonio culturale del folklore brasiliano.

Chi ha già concluso la prima stagione si starà chiedendo: ce ne sarà una seconda? Al momento Netflix non si sbilancia sul futuro della serie, che ad oggi non risulta né rinnovata né cancellata.

continua a leggere dopo la pubblicità

Prima di impegnarsi nella produzione di una seconda stagione, il colosso dello streaming vorrà aspettare di vedere l’accoglienza che gli abbonati riserveranno a Città Invisibile. Se il numero di spettatori che si appassionerà agli episodi della serie, con particolare attenzione ai primi 28 giorni di presenza in catalogo, soddisferà le attese dei vertici Netflix, la serie avrà ottime probabilità di essere rinnovata.

Se così non fosse, Città Invisibile potrebbe non aggiudicarsi una seconda stagione. Quel che è certo è che Netflix sembra faticare ad affermare le sue serie originali in Brasile. Nell’ultimo anno e mezzo, soltanto i rinnovi di Sintonia e di Buongiorno, Verônica sono stati confermati, lasciando altri titoli come Spectros, Reality Z e Sulla Bocca Di Tutti in limbo.

Città Invisibile 2 trama: anticipazioni

Nell’arco di sette episodi, la prima stagione di Città Invisibile rende omaggio alle leggende del folklore brasiliano. Cosa succederebbe non si trattasse soltanto di miti, ma popolassero la nostra realtà?

Eric (Marco Pigossi), un agente della polizia ambientale trova un legame tra la morte dell’amata moglie e la misteriosa apparizione su una spiaggia di Rio de Janeiro del cadavere di un delfino di acqua dolce, scoprendo così un mondo nascosto popolato da creature mitologiche che vivono nell’immaginario popolare brasiliano.

continua a leggere dopo la pubblicità

Il tutto è riconducibile anche ad un misterioso incendio: sta a Eric scoprire il legame che li unisce, e addentrarsi in una dimensione mistica che non credeva reale.

Se riconfermata, la seconda stagione di Città Invisibile potrà continuare ad approfondire la cultura brasiliana, con le sue credenze, i suoi miti e le sue tradizioni.

Città Invisibile 2 cast: attori e personaggi

Una immagine di Città Invisibile. Credits: Netflix.

Capitanato da Marco Pigossi (Tidelands) nel ruolo di Eric e da Alessandra Negrini (Cleópatra) in quello di Inês, il cast di Città Invisibile include Jessica Córes (Brasil Imperial) nella parte di Camila, Fábio Lago (Caras & Bocas) nella parte di Iberê, Wesley Guimarães (Brotherhood) nel ruolo di Isac, Manu Dieguez (Carinha de Anjo) nel ruolo di Luna, Julia Konrad (1 Contra Todos) nelle vesti di Gabriela, José Dumont (Segunda Chamada) nella parte di Ciço, Victor Sparapane (Jezabel) nel ruolo di Manaus, e Áurea Maranhão (Terminal Praia Grande) che presta il volto a Marcia.

Quando esce Città Invisibile 2, se confermata

continua a leggere dopo la pubblicità

Se confermata, la seconda stagione potrebbe debuttare nel corso del prossimo anno.

Le riprese difficilmente inizierebbero prima dell’estate inoltrata, pandemia permettendo, e la post-produzione di una serie fantasy che fa ampio ricorso agli effetti speciali come questa richiede lunghi tempi di lavorazione.

Per questa ragione, se Città Invisibile 2 si farà, i nuovi episodi della serie potrebbero approdare sugli schermi alle porte dell’estate 2022: si tratta di ipotesi, tuttavia. Attendiamo un annuncio ufficiale di Netflix.