La bavarese al cioccolato bianco e lavanda è un dolce al cucchiaio di origine francese, un dessert raffinato, ma facile da preparare.

Una ricetta fresca e leggera, perfetta per l’estate perché richiede solo pochi minuti di cottura ed è adatta ad essere conservata in frigo per diversi giorni così da avere il vantaggio di poter essere preparata in anticipo.

La bavarese si prepara con crema inglese e panna montata ed è servita sformata come un budino, ma può essere anche usata come farcitura o fare da base per preparazioni più elaborate. Io ho preparato questa bavarese al cioccolato bianco in raffinate tazzine monoporzioni così non presenta neppure la difficoltà di doverla sformare.

I fiori di lavanda profumano ed impreziosiscono questo dessert fresco e leggero.

Al posto dei fiori di lavanda è possibile usare altri aromi naturali per adattare questo dessert alla stagione. Ad esempio cannella e bucce d’arancia per l’inverno o fiori di gelsomino per la primavera.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

3 Tuorli d’Uovo

40 g Zucchero

80 g Cioccolato bianco

250 ml Latte

300 ml Panna Fresca

6 g Gelatina in fogli

4/5 rametti Lavanda non trattata

Preparazione

Per preparare la ricetta della bavarese al cioccolato bianco e lavanda, tagliate i fogli di gelatina in pezzi e metteteli a bagno in una ciotola con acqua fredda per 5 minuti, scolateli e strizzateli. Tenete da parte.

Staccate i vari fiorellini di lavanda dagli steli. Portate ad ebollizione il latte in un bollitore, spegnete e mettete i fiori di lavanda in infusione, coprite e tenete da parte.

Tritate il cioccolato bianco.

In una casseruola mettete i tuorli e lo zucchero.

Montateli con una frusta finché risultano bianchi e spumosi.

Aggiungete il latte caldo filtrato.

Cuocete a fuoco basso per 7-8minuti girando di continuo fino ad ottenere una crema molto fluida.

Unite la gelatina scolata e strizzata. Mescolate bene.

Unite anche il cioccolato e amalgamate bene.

Lasciate raffreddare senza che si addensi completamente, girate di tanto in tanto.

Montate la panna ben fredda.

Incorporatela delicatamente alla crema. Amalgamate bene.

Versate in 6 tazzine o coppette monoporzioni, coprite con pellicola e lasciate rassodare in frigo per almeno 3 ore prima di servire.

Note

Questo dessert se tenuto in un contenitore ben chiuso, si conserva in frigo per 2/3 giorni, così da poter essere preparato in anticipo.