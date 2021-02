amadeus-ai-soliti-ignoti:-svela-il-passato-di-alessandra-mussolini

Amadeus, conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo 2021, nella puntata de “I Soliti Ignoti” ha come ospite concorrente, Alessandra Mussolini. Svelato un retroscena. Ecco quale

Amadeus, è il conduttore di cui si sta parlando di più in questi giorni per la situazione Festival di Sanremo, Si- Festival di Sanremo No. E’ arrivato nella giornata del 4 febbraio il responso da parte del Comitato Tecnico Scientifico sull’evento. Il Festival si farà a partire dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston.

Sarà un Festival blindatissimo e senza pubblico. Niente abbracci, percorsi diversificati, tamponi ogni 72 ore, obbligo di mascherina ovunque e per chiunque prima di salire sul palco.

“Siamo felicissimi” ha commentato il direttore artistico e presentatore del Festival Amadeus in collegamento con il Tg1, “perché questo via libera ufficiale vuol dire non fermare la musica, vuol dire poter dare agli italiani uno spettacolo importante e bellissimo che noi stiamo organizzando perché il festival di Sanremo ci appartiene. Con le dovute accortezze anche in un anno così difficile la festa ci deve essere nelle case degli italiani, soprattutto la musica”. Alla domanda se avesse sentito Fiorello dopo la notizia del via libera Amadeus ha risposto: “Con Fiorello ci siamo visti questa mattina, poi nel pomeriggio abbiamo appreso la notizia: secondo me lui è già Sanremo, ha già fatto tutto”.

Soliti Ignoti, Alessandra Mussolini ospite di Amadeus, ma non vince

Nella stessa serata, in cui Amadeus ha appreso della notizia sul Festival di Sanremo, in studio Ai Soliti Ignoti, c’è Alessandra Mussolini.

Reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle, dove ha partecipato in coppia con Maykel Fonts (ad eccezione della finale durante la quale ha ballato con Samuel Peron), Alessandra Mussolini a Soliti Ignoti ha giocato come concorrente per provare a donare una somma di denaro, in caso di vittoria, all’ospedale Spallanzani di Roma. La vittoria, però, non c’è stata, dunque vedendo Alessandra rimanere male, Amadeus ha scherzato dicendo: “È disperata”.

Il retroscena

Alessandra Mussolini, prima di essere la nipote di Sophia Loren, una politica, una ballerina, è stata una cantante. Amadeus durante la puntata racconta di un aneddoto che vede la bionda sinuosa legata al paroliere Cristiano Malgioglio.

Amore è il primo e unico album di Alessandra Mussolini. L’album è stato pubblicato dall’etichetta discografica Alfa nel 1982 solo in Giappone ed è stato prodotto da Miki Curtis.

Nell’album, la Mussolini canta canzoni in italiano, inglese e giapponese. Tre brani contenuti nel disco sono stati scritti da Cristiano Malgioglio: Insieme insieme, E stasera mi manchi e L’ultima notte d’amore.

Prima che la musica si diffondesse sul Web, rendendo di conseguenza notevolmente più reperibili i pezzi prodotti, Amore fu molto ricercato dai collezionisti sia per la natura “particolare” dell’artista sia per la sua rarità: nel 2000 l’album venne venduto a Londra per 10 milioni di Lire.