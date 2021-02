albano,-amadeus-lo-scarta-da-sanremo-e-lui-gli-lancia-una-frecciatina-velenosa-…

Spread the love











Albano, nonostante non sia più giovanissimo, non ha perso la sua voglia di fare tante cose e, anche se per il periodo dettato dalla pandemia da covid è anche abbastanza frenato, tutto ciò che gli è possibile, lo vuole fare. E così aveva anche presentato una canzone per partecipare al Festival di Sanremo che, quest’anno, sarà senza il pubblico in sala. Infatti, dopo tante riunioni anche con il comitato tecnico scientifico, dopo tante discussioni e anche qualche polemica, Amadeus si è dovuto arrendere e ha accettato di condurre il Festival senza il pubblico in sala. Se all’inizio aveva detto che il Festival così non aveva senso, poi ha deciso di adattarsi e di dare comunque il massimo per la buona riuscita della manifestazione canora più importante d’Italia.

Amadeus mette un punto a tutte le polemiche, io sui social non scrivo mai

Amadeus ha voluto chiarire, andando ospite da Marco Liorni a Italia si la sua posizione e ha detto che è ben lieto di condurre il Festival anche in assenza di pubblico augurandosi che questo contribuirà a far aprire quanto prima i teatri e i cinema di tutta Italia.

A proposito delle polemiche scaturite da alcune sue frasi scritte sui social, lui ha tenuto a precisare che i social li usa solo la moglie e non lui e la battuta sull’uomo saggio era stata scritta dalla moglie e indirizzata a lui per spronarlo a decidere con saggezza.

Albano propone una sua canzone al Festival ma Amadeus la scarta e il cantante di Cellino gli dice che …

Albano, anche quest’anno, ha provato a partecipare al Festival di Sanremo proponendo ad Amadeus una sua canzone che, però il conduttore di Sanremo ha scartato.

A far parte del cast dei cantanti ci saranno, invece, Fedez, Francesco Renga, Ermal Meta e molti altri ancora.

Albano, dopo essere stata scartata la sua canzone, ha rilasciato un’intervista al settimanale Dipiù e ha detto che aveva presentato una canzone scritta da Depsa, l’autore della canzone Champagne di Peppino di Capri.

E allora Albano, ha ricordato che lui ha partecipato a ben 15 Festival e pensava che anche quest’anno l’edizione sarebbe stata con il pubblico in sala.

Invece, secondo lui poiché non ci sono le condizioni essenziali per proporre una edizione classica del Festival, Amadeus avrebbe dovuto rimandare.

E così ha dichiarato: “Tornando indietro, non lo rifarei. Detto questo, glielo ripeto: il fatto che Amadeus abbia rifiutato la canzone non c’entra nulla con il fatto che secondo me bisognerebbe rimandare”.

E poi ha aggiunto: “Una partecipazione che adesso non può esserci. Lo chieda a Diodato, l’ultimo vincitore, se non è stato penalizzato dal Covid. Doveva raccogliere i riconoscimenti e i frutti del suo trionfo e invece non ha avuto quasi nulla”.

Il Festival di Sanremo inizierà martedì 2 marzo e durerà fino a sabato 6 marzo 2021.

Con Amadeus sul palco ci saranno Zlatan Ibrahimovic, Elodie, Achille Lauro, Matilda De Angelis, Naomi Campbell.

