agenda-6-febbraio,-gli-appuntamenti-della-giornata-a-cura-di-mianews.

20061205 – MILANO. Palazzo marino, sede del Comune di Milano. DANIEL DAL ZENNARO/ANSA

I principali appuntamenti

AGENDA CITTA’

– ORE 9: primo evento online di Milano Unita in città in vista delle elezioni comunali del 2021. Intervengono tra gli altri il sindaco Giuseppe Sala, il senatore Francesco Laforgia e l’assessore comunale Paolo Limonta .



Pagina Facebook di Milano Unita

– ORE 10: assemblea online dal tema “Una Lista dei socialisti milanesi alle prossime elezioni comunali”, organizzata dal ‘rassemblement’ del socialismo cittadino che comprende PSI, Socialisti in Movimento, l’Associazione Socialdemocrazia, circoli e organizzazioni di area. Partecipano, tra gli altri, Roberto Biscardini, Ugo Finetti, Nuccio Abbondanza, Michele Achilli, Felice Besostri, Maurizio Punzo, Paolo Pillitteri, Gianstefano Milani e Mauro Broi. L’assemblea è in diretta FB sulla pagina ‘Socialisti di Milano’

– ORE 10: Convegno dal titolo “Tratta, prostituzione e schiavitù: nuove frontiere e nuove sfide” organizzato da Centro Pime, Mani Tese e Caritas Ambrosiana in collaborazione con Ucsi Lombardia in occasione della Giornata mondiale contro la tratta che si celebra l’8 febbraio.



Previsti gli interventi di Laurence Hart, direttore Ufficio OIM per il Mediterraneo, Cinzia Bragnolo coordinatrice Numero Verde antitratta, Manuele Di Marco, Ufficio politiche migratorie e protezione internazionale di Caritas Italiana e dell’ex ministro Elena Bonetti.



Diretta streaming: http://www.pimemilano.com – http://www.manitese.it – http://www.caritasambrosiana.it

– ORE 11: sopralluogo della Lega al campo rom di via Maritano. Con il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Alessandro Morelli e i consiglieri della Lega del Municipio 7

– ORE 11: presidio e conferenza stampa dei collettivi Cascina Torchiera, Ri-make Bene Comune e Macao contro la delibera del Comune per la vendita di spazi in disuso.



Piazza della Scala

– ORE 11: flash mob di Rifondazione Comunista contro la formazione di un governo guidato da Mario Draghi



Piazza Duomo

– ORE 15: flash mob organizzato da FdI in collaborazione con Gioventù Nazionale “per denunciare la situazione di degrado della stazione di San Donato Milanese. Partecipa tra gli altri Riccardo De Corato.



Piazza della Stazione 1, San Donato Milanese