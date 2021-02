una-moneta-della-zecca-italiana-dedicata-alla-nutella

Oggi, 5 febbraio, è la Giornata mondiale della Nutella. In occasione di questo evento, nell’anno del 75° anniversario dalla fondazione dell’azienda Ferrero, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso una moneta d’argento coniata dalla Zecca e dedicata alla celebre crema al cacao e nocciole, con un valore nominale di 5 euro.

Monete che celebrano le eccellenze italiane

La storia e la tradizione del tessuto imprenditoriale italiano hanno ispirato alcune delle più belle monete delle recenti Collezioni Numismatiche coniate dalla Zecca italiana. Attraverso l’arte dell’incisione, si è voluto rendere omaggio alle icone dell’industria italiana, divenute nel tempo vero e proprio patrimonio culturale, spesso celebrate anche nella fotografia, nel cinema e nella musica. Ed è proprio all’interno della Serie “Eccellenze italiane” che si inserisce la moneta dedicata alla Nutella, frutto della intuizione dell’imprenditore Michele Ferrero, che il 20 aprile 1964 fece uscire il primo vasetto della mitica crema dalla fabbrica di Alba, nelle Langhe piemontesi.

Com’è fatta la moneta Nutella

Sul dritto della moneta, depositata in una teca al Museo della Zecca, è rappresentato al centro un tradizionale vasetto di Nutella, nel giro la scritta “Repubblica Italiana”. Sul rovescio al centro, è incisa la riproduzione dello stabilimento Ferrero di Alba, in provincia di Cuneo, dove l’azienda fu fondata negli anni Quaranta. A sinistra, il nome dell’autore, “A. MASINI”, ovvero Annalisa Masini; a destra, l’anno di emissione “2021”; in esergo, il valore “5 euro” e “R”, identificativo della Zecca di Roma. La moneta in argento, in finitura fior di conio, è stata realizzata in tre versioni, bianca, rossa e verde, inserti colorati che esaltano la raffinatezza e l’originalità del disegno.