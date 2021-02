un-san-valentino-di-sorprese-con-my-cooking-box-in-special-edition.

Da festeggiare, quest’anno più che tra le mura domestiche, San Valentino richiede un’attenzione del tutto speciale ai dettagli, dall’atmosfera, alle luci, al sottofondo musicale e naturalmente al cibo.

My Cooking Box, per trasformare questa giornata in un’occasione romantica ed esclusiva, riserva alle coppie uno scrigno di sorprese che stuzzica gusto, olfatto e vista.

È un cofanetto limited edition quello proposto da My Cooking Box per il San Valentino 2021: tre cassetti custodiscono, ciascuno, suggerimenti e proposte di gusto per emozionare, coccolare e sedurre.

Si parte da ciò che crea la maggior dipendenza: le praline Lindor con il loro guscio di finissimo cioccolato al latte che racchiude un morbido ripieno dall’irresistibile scioglievolezza.

Il secondo cassetto contiene tutti gli ingredienti, di altissima qualità e rigorosamente Made in Italy, per condividere la propria intesa anche davanti ai fornelli. È possibile scegliere tre diverse ricette: i Pici con tartufo e acciughe, i mezzi paccheri campani con pomodoro giallo e ventresca di tonno. In alternativa si può optare per una colazione ricca e variegata che regala, senz’altro, un dolce buongiorno.

E poi c’è l’ultimo cassetto, perché My Cooking Box ha pensato proprio a tutto. Qui si trovano una candela profumata dal taglio sartoriale e altri accessori per una mise en place impeccabile.

La box riserva anche uno spazio per una dedica del tutto personale, da scrivere e firmare a mano di proprio pugno.

Con My Cooking Box nulla è lasciato al caso e San Valentino sarà ancora più un’occasione che punta dritto al cuore e al palato di chi si ama.

La Box è in vendita sul sito mycookingbox.it e presso il My Cooking Box store di Piazzale Francesco Baracca, 10 a Milano.

Prezzo al pubblico: € 79,90