Stefano Bettarini: prima di Nicoletta c’era la ballerina: Ecco chi è

Spread the love

Stefano Bettarini ad oggi vive la sua relazione con Nicoletta Larini, ma prima di lei una ballerina rapì il suo cuore

Stefano Bettarini (Instagram)

Nelle ultime settimane è tornato nuovamente in auge il nome di Stefano Bettarini. L’ex calciatore ci sta trovando davvero gusto con i reality show. E cosi, dopo l’avventura a ‘Temptation Island’, Stefano ha accettato di tornare lì dove già c’era stato qualche anno.

La casa del ‘Grande Fratello Vip’, infatti, ha accolto nuovamente Bettarini, entrato a gioco in corso nella speranza – da parte della redazione – di poter creare qualche dinamica particolare tra gli inquilini. Eppure, qualcosa è andato storto. Stefano, infatti, dopo qualche giorno è stato squalificato.

Una bestemmia pronunciata dall’ex calciatore, ha portato la produzione ad escluderlo dalla casa di Cinecittà. Da lì, ovviamente, le polemiche non sono mancate. Bettatirini, infatti, non ha preso benissimo la decisione degli autori, rei di essere stati troppi severi nei suoi confronti. Soprattutto dopo i tanti giorni di quarantena che lo hanno tenuto isolato.

Insomma, non si sono lasciati cosi bene Stefano ed il GfVip, tanto è vero che non ha partecipato a nessuna delle puntate successive alla sua esclusione, evidentemente in segno di protesta. Ma prima della casa più spiata d’Italia e dell’‘Isola dei famosi’, Bettarini aveva avuto a che fare con un altro programma.

Bettarini, la storia a ‘Ballando con le stelle’

Stefano Bettarini e Samanta Togni (GettyImages)

Stefano, infatti, nel 2009 ha partecipato a ‘Ballando con le stelle’, uno dei programmi di punta del palinsesto Rai. Un’esperienza molto particolare, che l’ha visto protagonista in un ambiente molto lontano dal classico rettangolo di gioco del calcio.

E proprio tra una sala prove e l’altra, Bettarini trovò l’amore. Samanta Togni, infatti, è stata una delle storie di Stefano. Rubato il suo cuore proprio all’interno del programma, la loro love story durò relativamente poco.

Leggi qui ->Samanta Togni: “Nei nostri cuori…” | L’omaggio al collega scomparso

Leggi qui -> Stefano Bettarini continua la sua guerra: si arma della costituzione

Leggi qui -> Stefano Bettarini distrugge Alda D’Eusanio: veleno al quadrato

Stefano e Samanta, soltanto un colpo di fulmine

Oggi Samanta Togni è una dei volti più importanti della Rai, ed è felicemente sposata con il chirurgo plastico Mario Russo. Insomma, da quella storia con Bettarini sono passati ben 11 anni.

Stefano resta una bella storia da raccontare, per la conduttrice, cosi come per l’ex calciatore che al contempo vive una nuova relazione: Nicoletta Larini, con la quale ha partecipato al programma ‘Temptation Island’, è la donna che adesso possiede il suo cuore.