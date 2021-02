stefano-bettarini-continua-la-sua-guerra:-si-arma-della-costituzione

Stefano Bettarini non ci sta: dopo la squalifica dal Grande Fratello vip sfodera persino un articolo della Costituzione Italiana

Stefano Bettarini

Squalificato dal GF Vip, Stefano Bettarini ha mostrato il suo disappunto contro il programma e il suo conduttore Alfonso Signorini per aver preso un provvedimento, a suo dire, eccessivo.

L’ex concorrente a seguito dell’accaduto ha iniziato una vera e propria battaglia sui social, commentando ogni comportamento dei partecipanti al programma ed evidenziando ogni presunto errore della redazione.

Le dichiarazioni che l’ex concorrente ha rilasciato in questi mesi hanno espresso particolare rabbia e sostenuto la tesi secondo cui sarebbe stato eliminato dal reality per differenti motivazioni.

Inoltre Bettarini ha accusato gli autori di aver utilizzato “due pesi e due misure” in relazione a comportamenti di altri concorrenti, ugualmente sbagliati, ma che non hanno subito provvedimenti drastici come quello preso nei suoi confronti.

Stefano Bettarini e Alfonso Signorini

Alfonso Signorini

Alcune indiscrezioni, adesso, affermano anche che Bettarini ed il conduttore del programma Signorini abbiano deciso di passare alle vie legali. Infatti, l’azienda avrebbe deciso di diffidare l’ex calciatore, destinatario di una querela anche da parte dello stesso conduttore del reality.

“Mediaset ha deciso di diffidare Stefano Bettarini dopo i numerosi attacchi a mezzo social al Grande Fratello Vip. Dichiarazioni ritenute lesive e diffamatorie nei confronti del reality, dell’editore e del conduttore. Seguirà la querela di Alfonso Signorini che coinvolgerà anche altri due personaggi di seconda fila”, si legge su diverse notizie.

Stefano Bettarini avrebbe quindi recriminato il trattamento riservato alla sua persona dopo che il Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini avevano dato la possibilità al pubblico di salvare Alda d’Eusanio dalla squalifica. Mentre lui come a Fausto Leali, non ha ricevuto la stessa possibilità. Bettarini non ci sta.

Leggi anche —> Stefano Bettarini “ammazza”; Signorini: parole marmoree

Leggi anche —> Filippo Nardi come Bettarini: parole al veleno a Mediaset

Guarda anche -> Stefano Bettarini, si scaglia contro i concorrenti: Figli e figliastri

L’appello alla Costituzione

L’ex calciatore non ha ancora specificato come intende rispondere alle accuse della Mediaset ma rispondendo ad un follower che gli suggeriva di unirsi con gli altri squalificati di questa edizione per far causa al programma dopo la mancata squalifica di Samantha De Grenet, Stefano Bettarini aveva commentato: “Non so gli altri. Ma Io sono già in causa.”

“Come vedete non vengo e non verrò più chiamato nei programmi. Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere”, aveva fatto sapere l’ex calciatore.

Nel frattempo, poche ore fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una nuova foto riferita nuovamente al programma: “Art. 21 della costituzione Italiana“, ecco a cosa si appella questa volta Stefano Bettarini.

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni mezzo di diffusione.” sottolinea, l’ex calciatore accompagnando il post con la canzone “Mia libertà” di Claudio Baglioni. La frecciatina è chiara, e tutti noi siamo certi che la lotta di Bettarini non terminerà qui.