Sea, certificazione antismog per Malpensa e Linate. Accordo con Gruppo San Donato peer voli covid-free da e per Amsterdam.

Passeggeri all’aeroporto di Linate che dopo quattro mesi di chiusura causa lockdown riapre per i primi voli, Milano, 15 Luglio 2020. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI

Gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate sono ‘antismog’, hanno infatti ottenuto anche quest’anno la neutralità 3+, il riconoscimento più virtuoso per un aeroporto, secondo Airport Carbon Accreditation (il protocollo comune per la gestione attiva delle emissioni negli aeroporti attraverso risultati misurabili) promosso da ACI Europe, l’associazione degli aeroporti europei.

“L’industria aeroportuale, gravemente colpita dalla crisi del Covid-19, continua lo sforzo per sostenere l’abbattimento di CO2” sottolinea in un comunicato Sea, la società che gestisce i due scali, dopo che oggi ACI Europe ha presentato l’Airport Carbon Accreditation Interim Report 2019-2020.

Il report dedica un focus sull’introduzione di due nuovi livelli di certificazione 4 e 4+ che prima mancavano. “Gli aeroporti di Milano – spiega la nota – stanno già esplorando dal punto di vista tecnico le possibilità di intraprendere questo percorso per ottenere le nuove certificazioni”. (ANSA).

“Grazie all’accordo tra SEA la società di gestione degli aeroporti di Milano e il Gruppo San Donato è garantita la sicurezza dei voli giornalieri con tratta Malpensa-Amsterdam”. Lo comunica una nota che spiega: “La normativa dei Paesi Bassi per la sicurezza in volo prevede che, prima di partire, i passeggeri si sottopongano a un test molecolare e, entro quattro ore dal volo, a un test rapido. Per aiutare i passeggeri a rispettare tutti i passaggi burocratici richiesti per volare in modo sicuro, il Gruppo San Donato allestisce a Malpensa un punto dove è possibile sottoporsi a test rapido nel modo più agile e comodo. I voli che ogni giorno partono dall’aeroporto di Milano Malpensa diretti ad Amsterdam Schipol, nei Paesi Bassi, sono Covid free grazie all’accordo tra SEA e GSD”. (MiaNews)