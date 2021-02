san-valentino-2021:-idee-regalo-per-design-lovers

Mai come quest’anno, la festa degli innamorati sarà ricordata come insolita e inusuale; un anno all’insegna del distanziamento non ha di certo favorito la forza positiva ed energetica dell’amore. Ma se è vero, come narra la storia che Psiche superò tutte le prove imposte da Venere per ricongiungersi al suo Cupido, allora a maggior ragione, tutti gli amanti supereranno insieme anche questa pandemia, che di tutto ha il sapore tranne che d’amore. Allora perché non pensare a San Valentino come l’occasione per fare un regalo per la nostra casa?



Il rosso che da sempre seduce i designer e non solo, che infiamma e appassiona e avvolge le nostre case di romanticismo, lascia spazio a nuove palette che ispirano i brand di design a realizzare capsule collection dedicate.

Tostapane SMEG

Per chi ama cromie che diffondono luce calda e delicata e donano un tocco inaspettato alla cucina, SMEG propone il tostapane e il bollitore in oro rosa, una special edition immancabile per la dolce metà appassionata di design; i piccoli elettrodomestici 50’s style trasformano lo spazio con le loro linee sinuose scandite da dettagli cromati di ultima generazione e dalla forte personalità, adatti a tutti i gusti ed esigenze.

Microonde Samsung

Samsung ha pensato di colorare con tecnologie avanzate gli spazi abitativi, proponendo soluzioni innovative per la cucina e per respirare aria più pulita: microonde e purificatore diventano la nuova coppia perfetta per festeggiare una casa tecnologica e di design.

Microonde Glass Design è un concentrato di tecnologia racchiuso in un oggetto di design dai colori originali; prepara piatti deliziosi, è capace di ottimizzare il tempo di cottura per cibi salutari e subito pronti da gustare! Per assaporare non solo i piaceri della cucina, ma anche per respirare aria pulita fra le mura domestiche, il purificatore Cube™ di Samsung, efficace contro le polveri ultra sottili oltre che contro allergeni e gas inquinanti. È stato anche premiato all’IF Design Award per il suo design modulare, ma è anche intelligente, il wi-fi può essere attivato attraverso i più diffusi assistenti vocali o anche da remoto via App SmartThings.

Lampade Re e Regina FontanaArte

Se siete capitolati al fascino di The Queen’s Gambit, la serie Netflix più vista dell’autunno 2020, non potrete resistere ad un altro capolavoro che coniuga arte e produzione industriale, che porta l’immaginario artistico nell’abitare e nella convivialità.

Disegnate dall’artista milanese Bobo Piccoli nel 1968, FontanaArte riedita le lampade Re e Regina, ispirate al gioco degli scacchi con le loro forme morbide e sinuose, Re e Regina sono i personaggi chiave della scacchiera, si adattano al living come alla camera da letto, i loro profili si stagliano netti nella luce bianca diffusa dal vetro opalescente. Veri e propri individui, giocano in coppia alternando sfere, cilindri e anelli di luce. Verticale Re, avvitata intorno a un’ampia circonferenza, orizzontale Regina. Possono essere collocati l’uno a fianco all’altra oppure richiamarsi da punti diversi di un ambiente. La luce morbida e avvolgente del design riscalda dunque anche a San Valentino l’atmosfera della casa, in un’occasione così speciale, può diventare ancora più suggestiva e trasformare ogni spazio in un’autentica oasi di benessere.

Lampada Santa Marta

Pieces of Venice, la Benefit Company fondata dal quattro volte Compasso d’Oro Luciano Marson e Karin Friebel propone Santa Marta, una fantasiosa abat-jour da comodino dalle linee curve e creata da Matteo Ragni. Una lampada che strizza l’occhio al design e alla sostenibilità, realizzata con i resti in legno della laguna di Venezia che vengono lavorati dalla Cooperativa Sociale Futura che da a questo San Valentino anche una connotazione solidale. Il risultato è un oggetto poetico che rappresenta un regalo perfetto per lui e per lei.

Tavolini Spillo Cattelan Italia

Dalla matita di Giorgio Cattelan nascono i Tavolini Spillo di Cattelan Italia coordinati e complementari nel progetto e nella versatilità. Perfetti per il living, creano superfici di appoggio freestanding e angoli di conversazione, cosi come in spazi ridotti è possibile impilarli a formare un unico tavolino a diversi livelli. Disponibili in forme diverse, il design è reso eccezionale dalla generosità dei dettagli come i particolari in ottone e le finiture Brushed Brass, Bronze o la nuova Brushed Grey che veste il prodotto di una luce speciale.

Sistema componibile Matera di Tacchini

Un tributo alla libertà creativa e alla ricerca di orizzonti ancora inesplorati è il tessuto concettuale sul quale si fonda la nuova collezione di Tacchini, rappresentata dal tema del volo, metafora dell’emancipazione dalle mode passeggere. Il volo come attitudine alla continua ricerca di nuovi orizzonti, dove l’estetica sposa le visioni più avanguardiste e la tradizione manifatturiera si arricchisce di nuove funzionalità tecnologiche. Tra le novità:

Il sistema componibile Matera, firmato dal designer maltese Gordon Guillaumier, omaggio allo straordinario ecosistema urbano dei Sassi di Matera, il cui fascino è dato dalla complessità di tanti elementi indipendenti armoniosamente combinati tra loro.



Le sedute imbottite di questo sistema componibile sono utilizzabili singolarmente oppure intersecate tra loro per creare isole di conversazione, attesa, incontro e lavoro, completate da piani d’appoggio in legno, marmo oppure rivestiti in tessuto, e dotate di caricatori wireless per rispondere alle esigenze tecnologiche del vivere contemporaneo.

Pouf Float design PearsonLloyd di Tacchini

I pouf Float design PearsonLloyd – collezione Tacchini, riprendono le forme tondeggianti irregolari e i volumi pieni degli iceberg, sono disponibili in varie dimensioni per rispondere in maniera versatile a usi e ambienti diversificati. La versione più grande presenta un piano in marmo travertino romano naturale, che rende il pouf utilizzabile non solo come seduta o poggia piedi, ma anche come un vero e proprio tavolino.

Vasi Pablo e Dora, design Studiopepe

I vasi cubisti Pablo e Dora, design Studiopepe, sempre parte della collezione Tacchini, omaggiano Pablo Picasso e la sua compagna e musa Dora Maar. I vasi, in grès ingobbito marrone, realizzati con la tecnica del colombino, presentano forme geometriche sovrapposte tra loro che creano un effetto di profondità e tridimensionalità che varia a seconda della prospettiva da cui li si osserva.

Love Driade

Con la sua forma tutta da scoprire, Driade realizza la madia LOVE by Fabio Novembre, costituisce un poster bidimensionale che parla d’amore. Dal connubio tra estetica e funzione, le linee diventano tridimensionali, il foglio diventa contenitore e le lettere escono dal foglio generando delle maniglie, elementi versatili e disponibili in vari colori.

Collezione Lounge di Rivolta Carmignani

Per trasferire l’esperienza di un viaggio esclusivo nella quotidianità degli spazi domestici, Rivolta Carmignani, ambasciatrice del made in Italy presso i più prestigiosi hotel e i più esclusivi ristoranti del mondo, realizza pregiata biancheria per la casa caratterizzata da tessuti di alta qualità e abilità sartoriale.

La risposta al desiderio di un’eleganza sobria e ricercata è la collezione Lounge, caratterizzata per il prezioso bordo ricamato a punto Bourdon “capovolto” in tinta unita e in un’ampia palette cromatica. Una proposta di biancheria per la casa che arreda la zona giorno e notte avvolgendo gli ambienti con la sua estrema morbidezza: dalla parure letto in raso di puro cotone ai morbidi plaid con federe decorative in velluto.

Lampada Valigia Stilnovo

Il brand Stilnovo, in occasione di San Valentino, diventa il portatore di un messaggio universale e di speranza: la sua iconica lampada Valigia, disegnata da Ettore Sottsass nel 1977 e tornata ora in produzione con un design fedele all’originale, contiene infatti un chiaro rimando al viaggio, alla libertà di movimento. Ma contiene anche un pensiero per i momenti in cui sarà di nuovo possibile viaggiare per il mondo. Con il suo stile ironico e la tipica combinazione cromatica del rosso/nero tanto amata dal Maestro, Valigia è il regalo perfetto per sognatori e sognatrici, anche a San Valentino.

CHIC disegnato da Marc Sadler per Désirée,

CHIC è la nuova versione trapuntata di LOVELY DAY, il divano da centro stanza disegnato da Marc Sadler per Désirée, che fa davvero innamorare. Il modello si arricchisce di una seduta trapuntata in un vibrante colore rosso barolo . Un inno alla passione, ma sempre con stile. LOVELY DAY si presta perfettamente per un romantico tête à tête, ma anche per i momenti conviviali della giornata grazie alle sue geometrie ergonomiche.