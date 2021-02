Rotonda via Otteria-via Tanaro a Mondovì

Si è tenuto ieri un incontro tra il Sindaco di Mondovì, Paolo Adriano e il Presidente della Provincia, Federico Borgna per discutere della rotatoria su via Otteria-via Tanaro all’altezza dell’incrocio per Briaglia. L’incontro è parallelo alla comunicazione ufficiale della Provincia sul reperimento dei fondi per realizzare l’opera.

Il sindaco Adriano: “Al presidente Borgna ho nuovamente chiesto che la rotatoria sia realizzata in tempi celeri e, in una ottica di massima collaborazione, il Presidente mi ha assicurato in tal senso. Da parte della amministrazione comunale, ho offerto la massima collaborazione nell’iter amministrativo, consci dell’importanza che l’intervento riveste per la viabilità monregalese”.

Pietro Danna, consigliere provinciale monregalese: “L’obiettivo è appaltare entro l’anno: anche per noi è una priorità e stiamo lavorando per realizzarla nel più breve tempo possibile”.

cs