Le polpette di tacchino in brodo sono un secondo piatto leggero, sano e molto semplice, un comfort food perfetto per riscaldarsi nelle serate fredde invernali.

Una ricetta preparata con il petto di tacchino macinato e un po’ di prosciutto cotto per arricchire con gusto la carne bianca che è molto magra e poi vengono cotte per pochi minuti nel brodo vegetale.

Il risultato sono delle polpette morbidissime e saporite che piaceranno sicuramente anche ai vostri bambini.

Ricordate che il tempo di cottura delle polpette dipende dalla dimensione, nel nostro caso le abbiamo cotte 5 minuti perchè erano molto piccole.

Se preferite un brodo meno ricco di verdure e più basico, potete fermarvi al sedano, a me piace aggiungere più verdure e anche i pomodorini per dargli un colore più vivace e un gusto più intenso.

Durata

Tempo di preparazione: 25 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 85 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

qb Acqua

1 Carota

1,5 Cipolla

2 rami Prezzemolo

1 costa Costa Di Sedano

1 Patata

2-3 tocchetti Zucca

1 Zucchina

5-6 Pomodori ciliegine

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

qb Sale Fino

250 g Petti Di Tacchino macinato

70 g Prosciutto Cotto

1 Uovo

2 cucchiai Parmigiano Reggiano grattugiato

8 fette Pancarrè

qb Latte

Preparazione

Per preparare la ricetta delle polpette di tacchino in brodo, pulite tutte le verdure e tagliate in 3-4 parti la carota, la zucchina e la patata.

Mettete le verdure ben lavate in una pentola ampia e copritele con abbondante acqua fino ad arrivare ai 3/4 della pentola.

Mettete la pentola sul fuoco a fiamma vivace, attendete il bollore e poi abbassate la fiamma e lasciate cuocere semi-coperto per un’ora circa.

Verso fine cottura aggiungete l’olio e il sale e schiacciate bene i pomodorini per far uscire tutto il succo. Una volta pronto il brodo passatelo con un colino e tenete da parte.

Intanto che il brodo cuoce preparate le polpettine: bagnate il pane nel latte, strizzatelo bene e impastatelo con il macinato di tacchino, il prosciutto tritato al mixer, il sale, il parmigiano e infine l’uovo.

Amalgamate bene il tutto e formate delle piccole polpette con le mani bagnate.

Fate sobbollire il brodo e cuocetevi le polpette per 5 minuti circa.

Servite caldo con una spolverata di parmigiano grattugiato e, se lo gradite, con qualche tocchetto di zucchina, carota e patata.