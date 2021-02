morto-christopher-plummer:-il-premio-oscar-aveva-91-anni.-interprete-shakesperiano,-divenne-noto-per-il-ruolo-del-capitano-von-trapp

È morto l’attore premio Oscar Christopher Plummer. 91 anni, canadese, si trovava nella sua casa negli Usa, in Connecticut, in compagnia della moglie Elaine Taylor. Interprete shakesperiano di lungo corso e tra i più acclamati, Plummer ha vinto il premio Oscar nel 2012 come miglior attore non protagonista per The Beginners, dopo essere già stato candidato nel 2010 per The Last Station.

“Chris era un uomo straordinario che amava e rispettava profondamente la sua professione, aveva maniere un po’ all’antica ed era molto autoironico“, ha detto Lou Pitt, suo amico di lunga data e manager da 46 anni citato da Variety. “Era un tesoro nazionale che apprezzava profondamente le sue radici canadesi. Attraverso la sua arte e umanità, ha toccato tutti i nostri cuori e la sua vita leggendaria durerà per tutte le generazioni a venire. Sarà per sempre con noi”.

Attore teatrale tra i più apprezzati e grande interprete shakesperiano, Plummer era noto al grande pubblico per aver interpretato il capitano von Trapp nel musical vincitore dell’Oscar Una vita in musica: con la sua vittoria nel 2012 per The Beginners è diventato l’attore più anziano ad aver mai vinto l’Oscar come attore non protagonista. A teatro il suo primo successo di critica è arrivato per la sua interpretazione in ‘Enrico V‘ del 1956: negli anni Ottanta ha trionfato a Broadway nei panni di Iago in ‘Othello‘ e in ‘Macbeth‘ con Glenda Jackson.

Oltre al teatro, ha preso parte a numerosi film tra cui The Insider, L’esercito delle 12 scimmie, Star Trek VI: Rotta verso l’ignoto e A Beautiful Mind. Sua la voce del ‘cattivo’ Charles F. Muntz nel film animato premio Oscar ‘Up‘.