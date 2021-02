luxuria-durissima-contro-samantha-de-grenet,-“io-non-lo-farei-…”

Spread the love











Nella casa del grande fratello vip continuano, incessanti, le polemiche che riguardano, a turno, un po’ tutti i concorrenti. Da quando poi è entrata nella casa anche la giornalista Alda D’Eusanio, non sono mai mancate le chiamate in confessionale frequenti che hanno messo, più volte, in imbarazzo la produzione. Anche quando Alda D’Eusanio ha raccontato agli altri concorrenti che lei, la mattina quando è a casa, legge i quotidiani e poi segue La 7 perchè l’informazione che dà è la più completa, gli altri concorrenti si sono molto agitati perché su canale 5 la D’Eusanio stava lodando un’altra rete. Tommaso Zorsi, che ha capito subito la gaffe in cui era incorsa la D’Eusanio, e si è coperto con le mani il viso.

Samantha De Grenet accusata di omofobia, il web le si scatena contro

Samantha De Grenet, che è un altro personaggio molto discusso all’interno della casa, che sui social è o molto amata o molto odiata si è espressa sul rapporto che lega Rosalinda Cannavò a Dayane e sulle effusioni che si scambiano frequentemente e ha detto: “Non è bellissimo, non è una cosa che mi fa impazzire. Non dico che ci sia qualcosa di male, ma non è bello“.

Subito le dirette interessate le hanno risposto dicendole: “Vabbè, ma non c’è niente di male in questa cosa”, poi Dayane ha aggiunto: “Certo che non c’è niente di male, poi siamo nel 2021”.

Sul web in tanti si sono rivoltati contro la De Grenet scrivendo così: “Ecco quando vi dicevo che sdg è omofoba non mi credevate, ora che dice che baciarsi per due donne non è bellissimo forse ci credete?!”; e, ancora: “Lei è un omofoba e ora ci sono le prove” oppure: “Deve vergognarsi per quello che ha detto. Che aspettano a cacciarla dalla Casa’”.

L’intervento durissimo di Luxuria contro Samantha De Grenet

Vladimir Luxuria, dopo aver sentito cosa la De Grenet ha detto sul rapporto tra Rosalinda e Dayane, ha scritto così su twitter: “La De Grenet a proposito del presunto flirt lesbo e i baci tra Dayane e Rosalinda dichiara ‘non è bellissimo, non mi fa impazzire’. Questo è uno dei capisaldi della lesbofobia…”

E poi ha voluto spiegare cosa si intende per lesbofobia :proiettare su se stesse ciò che fanno le altre: ‘non lo farei io, non devono farlo nemmeno loro…’”

