Le 10 case Airbnb più amate su Instagram

“Scrollatori” sognanti, naviganti di profili e “mi piace” che sanno di sospiri nostalgici: i travel-addict in tempi di pandemia hanno sviluppato un nuovo modo di girare il mondo. Instagram viene in soccorso di tutti i globetrotter che nel 2020 si sono trovati chiusi in casa e con il passaporto riposto nel cassetto. Airbnb ha stilato una classifica delle 10 fotografie postate da host e ospiti delle case disponibili sulla piattaforma che hanno ottenuto più like nell’ultimo anno.

Joanópolis, São Paulo, Brazil



Al decimo posto della top ten questa foto scattata dall’alto da @franparente che ritrae la floating house “Altar”, una casa minimalista e autosufficiente posta ai piedi della Serra de Mantiquiera. Un invito a mollare il cellulare e a godersi le stelle cullati dall’acqua.

@franparente

Idyllwild-Pine Cove, California, Stati Uniti



Nona posizione in classifica per lo scatto che ritrae questa splendida vasca con vista sul paesaggio montano di San Jacinto, nella contea di Riverside, in California. Un rifugio nascosto nei boschi dove godersi il paesaggio innevato anche mentre si è a mollo nell’acqua bollente.

@idyllhaus

Firenze, Italia



Lo scatto è di @girlgoneabroad, che ha scovato questo appartamento affaccio sul Duomo di Firenze. Uno studio d’artista che la proprietaria ha riadibito a b&b, ma che rivela la sua essenza in ogni dettaglio bohémienne.

@girlgoneabroad

Pond Eddy, New York



Al settimo posto si posiziona un alloggio di Upstate New York: Darby House (@darby.houseupstate) è una casa A-frame immersa nei boschi lungo il fiume Delaware. Il paesaggio innevato la rende ancora più magica.

@darby.houseupstate

Kingston, New York



Una vecchia scuola restaurata ad Upstate New York e scoperta da @lizaherlands_ si posiziona al quinto posto della classifica. Il sapore della vecchia America, con il pavimento in legno, le ampie finestre che fanno entrare moltissima luce e i dettagli di inizio Novecento la rendono irresistibile.

@lizaherlands_

Pioneertown, California



Il deserto californiano, il tramonto, i colori : tutto in questo scatto di @workingholidaystudio trasmette un senso di pace. Un retreat eco-friendly perfetto per scappare dalla realtà e immergersi nella calma di un weekend perfetto.

@lizaherlands_

Brookline, Vermont



Un camping ad alta quota all’interno di casette sull’albero costruite a mano. @tanglebloom_cabin ha instagrammato a regola d’arte questo glamping nel mezzo della foresta del Vermont.

@tanglebloom_cabin

San Marcos La Laguna, Guatemala



Una villa arroccata sulle colline della tranquilla Pasajcap, con un affaccio su Lago Atitlan. @megaann.p. ha catturato il suo risveglio con un’immagine che fa venire voglia di mollare tutto e partire per un viaggio in America Centrale.

@megaann.p

Casablanca, Cile



Una cabina a strapiombo sul mare. Un rifugio perfetto per pensare, per staccare la spina e sentirsi piccoli di fronte alla natura. La vista da questa villa sulla costa nella regione di Valparaiso, in Cile, è senza paragoni. Lo scatto di @diana.a.r.r ha raggiunto i 67.000 e continua a riceverne di nuovi.

@diana.a.r.r

Un cottage da sogno nel sud della Francia, a Saint Victor la Coste. Pini, sdraio in legno, una piscina turchese dove rinfrescarsi. Manca solo una cena al lume di candela e un calice di vino francese per ottenere il soggiorno perfetto. La foto è stata scattata da @bonitte e ha ricevuto oltre 76.000 like.