Il ragù diventa veg con il cavolfiore

Il condimento per la pasta che proprio non ti aspetti! Ecco come prepararlo

Forse avete assaggiato il ragù di lenticchie, ma il ragù di cavolfiore probabilmente vi manca e se siete appassionati di cucina veg dovete assolutamente provarlo.

Insolito cavolfiore

Il cavolfiore si presta a numerose preparazioni, molte insolite.



Sì, perché se non lo sapete, tritando il cavolfiore si ottiene un composto simile appunto ad un cereale in chicchi che si può cuocere velocemente in padella e servire come un risotto. Ad una prima occhiata sembrerebbe riso, ma non è!



Sempre con il cavolfiore si può preparare una leggerissima base per pizza, perfetta per chi segue un regime ipocalorico, ma vuole concedersi ogni tanto una margherita fumante.

Come fare il ragù di cavolfiore

Ingredienti

1 cavolfiore da 300 g, 500 ml di passata di pomodoro, olio evo, sale, basilico, sedano, carota, cipolla, aglio.

Procedimento

Per prima cosa lavate, asciugate e tritate grossolanamente, ma con un mixer, un cavolfiore.



Cuocetelo in padella con un soffritto di sedano, carota e cipolla tritati e uno spicchio d’aglio.



Dopo pochi minuti aggiungete la passata di pomodoro e lasciate cuocere per circa 45 minuti a fuoco bassissimo e con un coperchio.



A fine cottura aggiungete sale e basilico e se volete un pizzico di peperoncino.

Sa di cavolo?

Ovviamente il sapore del cavolfiore si sente in questa preparazione, ma non è troppo invasivo.



La cottura lenta e la dolcezza del pomodoro smorzano un po’ i toni forti di questo ortaggio che risulterà gradevole anche a chi in genere non lo ama.

Come utilizzare il ragù di cavolfiore

Il ragù di cavolfiore è perfetto con la pasta corta meglio se integrale, e con gli gnocchi di patate, potete però anche utilizzarlo in altre preparazioni.



Per esempio è ottimo sulle bruschetta di pane abbrustolito e anche sulla polenta se volete prepararla in versione veg.



Potete anche utilizzarlo come contorno accanto ad una porzione di legumi, o per preparare il ripieno di panzerotti e strudel di verdure.