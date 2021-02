H – Helena avrà una terza stagione?

Spread the love

H – Helena 3 si farà?

H – Helena 3: Netflix rinnova la serie spagnola per una terza stagione?

Ha esordito venerdì 5 febbraio la seconda parte di “Hache”, la serie ideata da Verónica Fernández e diretta da Jorge Torregrossa, già dietro la cinepresa di successi come Fariña: Cocaine Coast e Velvet Collection, e da Fernando Trullols (Félix).

A seguito della prima stagione che esordì il 1° novembre 2019, giungono su Netflix i nuovi episodi della serie con protagonista Adriana Ugarte (il film Julieta di Pedro Almodóvar).

continua a leggere dopo la pubblicità

Chi ha concluso la visione dei dieci episodi si starà chiedendo: ci sarà una terza stagione? Attualmente Netflix non si sbilancia sul futuro di H – Helena. La seconda stagione non è stata presentata come il capitolo conclusivo della serie: questo fa ben sperare chi si augura che ci sarà un terzo atto della storia di Helena.

Se il numero di abbonati che guarderà la seconda stagione a ridosso del suo esordio e nell’arco delle sue prime quattro settimane di presenza in catalogo soddisferà le aspettative dei dirigenti Netflix, la terza stagione avrà ottime probabilità di essere realizzata.

Secondo Marc Martínez, l’attore che nella serie interpreta Aristídes, la seconda stagione di H – Helena è superiore alla precedente. A detta sua, la serie ha tutti i presupposti narrativi per continuare: “Ci sono i margini per una terza stagione” ha commentato Martínez in una recente intervista.

H – Helena 3 trama: anticipazioni

Adriana Ugarte in una scena della stagione 2 di H – Helena. Credits: Daniel Escale Garcia/Netflix.

continua a leggere dopo la pubblicità

Ispirata a eventi realmente accaduti, H – Helena racconta la storia di Helena (Adriana Ugarte), una prostituta che all’inizio è una semplice pedina nelle mani di Malpica (Javier Rey), il boss di una banda criminale attiva nella Barcellona degli anni Sessanta. Grazie a un percorso di apprendimento accelerato e pieno di pericoli, Helena passa dal gradino più basso al vertice dell’organizzazione e prende il controllo del traffico di eroina.

Nella seconda stagione della serie, Helena si affaccia ad nuova vita in cui ha molto più da perdere rispetto a prima. Prima di tutto, H dovrà dimostrare a Lucky Luciano di essere la donna giusta a cui mettere in mano il giro di affari dell’eroina a Barcellona: Helena ha la stoffa della leader, e adesso si deve giocare il tutto per tutto.

H – Helena 3 cast: attori e personaggi

Al fianco di Adriana Ugarte, nel cast di H – Helena troviamo Eduardo Noriega (The Last Stand), l’ispettore a capo della nuova squadra Narcotici della polizia di Barcellona; Marc Martínez (Morir (o No)) nel ruolo dell’inarrestabile Arístides; Pep Ambròs (Félix nel ruolo ) dell’avvocato Julio Senovilla, e Ingrid Rubio (Que se mueran los feos) nelle vesti di Celeste, a capo dell’Albatros Club.

Tra i volti che debuttano nella seconda stagione, quelli di Anna Moliner (Le ragazze del centralino) nei panni di Mirta, di Marcel Borrás (Polseres vermelles) nelle vesti di Ventura e di Samuel Viyuela (El Príncipe) nella parte di Mateo, fratello della protagonista Helena.

Quando esce H – Helena 3, se confermata

continua a leggere dopo la pubblicità

Quando esce la terza stagione, se ci sarà? Il debutto avverrà con ogni probabilità all’inizio del 2022, a non meno di dodici mesi di distanza dall’esordio della seconda stagione.

Le riprese potrebbero prendere il via a primavera inoltrata o alle porte della stagione, pandemia permettendo. Questo consentirebbe alla post-produzione di lavorare tra la fine dell’autunno e l’inverno ai nuovi episodi.

La terza stagione potrebbe arrivare su Netflix tra marzo e aprile del 2022, al più presto. Per saperlo con certezza attendiamo un annuncio ufficiale da parte dello streamer.