epic-serie-tv-sulle-fiabe-dai-creatori-di-once-upon-a-time!

Epic serie tv, arriva la serie sulle fiabe dai creatori di OUAT! Once Upon A Time è una delle serie che più abbiamo amato negli ultimi anni. Ci siamo appassionati alla storia di Emma Swan e della sua famiglia (formata dal figlio Henry e da Biancaneve e dal Principe Azzurro David) ma non abbiamo amato solo i buoni. Tremotino, Capitan Uncino, La Regina Cattiva sono il cuore di questa serie e ci hanno insegnato che tutti possono avere una seconda possibilità e chiunque può trasformarsi in un eroe. La serie si è conclusa con la settima e ultima stagione e ha messo la parola FINE alle sorti dei protagonisti nel 2018.

Gli amanti del genere fantasy e soprattutto della serie tv hanno adorato le storie di cavalieri erranti e di eroi improvvisati in Once e hanno sete di nuove storie colme di speranza e di lieto fine. Per questa ragione sono nate le celebri serie Grimm e Tell Me A Story, che hanno raccontato in modi diversi le fiabe e favole che conosciamo sin da bambini. I creatori di Once Upon A Time hanno deciso di ambientare quindi nuovamente la loro nuova serie tv nell’universo Disney delle fiabe!

Edward Kitsis e Adam Horowitz stanno infatti sviluppando una nuova serie tv intitolata Epic ed è stato anche ordinato l’episodio pilota! Come riporta Deadline, “È una serie tv antologica romantica collocata nell’universo delle fiabe Disney. Ambientata in un luogo simile alla Foresta Incantata Disney, è incentrata su un set totalmente nuovo di eroi, cattivi, principi, principesse ed esseri magici in tutte le salse“.

Questo vuol dire che la serie non è ancora stata ordinata per la prima stagione, bisognerà attendere l’approvazione dell’episodio pilota per poter procedere. Al momento si può dire quindi che è in fase di lavorazione.

La serie è stata ideata insieme a Hales, la protetta di Kitsis e Horowitz che ha collaborato con loro anche per Once Upon A Time. Al momento non è stato ancora scelto il cast della serie e bisogna aspettare l’approvazione dell’episodio pilota (in lavorazione) per la produzione dell’intera prima stagione. Non ci resta quindi che attendere aggiornamenti per saperne di più e scoprire se e quando potremo scoprire queste nuove fantastiche storie EPICHE di eroi ed eroine.