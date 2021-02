Elettra Lamborghini, colpo di scena: arriva una notizia bomba che fa impazzire tutti i fan della cantante.

Elettra Lamborgini (Foto: Instagram)

Sorpresa per Elettra Lamborghini: la cantante bolognese, fresca di matrimonio la scorsa estate, sarebbe in corsa per un posto all’Isola dei famosi 2021. Attenzione tuttavia: non sull’isola, ma negli studi televisivi della Mediaset per un ruolo di opinionista. A rivelarlo a gran sorpresa è Giornalettismo. La notizia, che a primo impatto ha spiazzato tutti, ha intrigato parecchio il pubblico considerando la schiettezza e la simpatia della donna.

Elettra Lamborghini opinionista dell’Isola dei famosi?

Le trattative sarebbero in corso, anche se ormai sarebbe tutto praticamente pronto e definito con appena le firme da apporre sul contratto. La nipote di Ferruccio Lamborghini potrebbe comporre dunque un super tandem tutto al femminile con Iva Zanicchi – altro nome caldo spifferato – per risate assicurate. Una coppia che tra l’altro accontenterebbe un po’ tutte le età, giovani e meno giovani.