domani-l’ultimo-saluto-a-secondino-meirone,-ex-presidente-della-rsa-di-sanfront

Si svolgeranno domani i funerali di Secondino Meirone, conosciuto come “Dino”, spentosi a Sanfront, il 4 febbraio, all’età di 81 anni.

“Dino era un grande signore, amato e ben voluto da tutti“. Con queste parole viene ricordato dai conoscenti del paese, il papà dell’attuale sindaco di Sanfront.

L’uomo, dopo una carriera dirigenziale portata avanti all’interno di una multinazionale per 37 anni e dopo il pensionamento, si era dedicato a pieno all’ospedale di carità del paese, venendo nominato presidente per due mandati consecutivi, dal 1990 al 1999.

“Dino era una persona buona, che ha svolto il ruolo di presidente all’interno dell’ospedale in maniera corretta e giudiziosa, senza mettere davanti alcun tipo di interesse personale. Se oggi l’ospedale si caratterizza per una buona gestione ed un’ottima accoglienza, lo deve anche alla presenza di Secondino Meirone, che si è preso cura dell’ospedale per tanti anni”. Con questa parole, il presidente della Rsa di Sanfront Silvio Ferrato, ricorda Meirone.

Ne danno il doloroso annuncio: i figli Emidio, attuale sindaco di Sanfront, con Rosa, Patrizio con Mimma, i nipoti Cinzia, Marta, Tommaso e Simone con le rispettive famiglie, il fratello Marcello con la famiglia, le cognate e i nipoti uniti a parenti tutti.

I Funerali con la Messa Esequiale avranno luogo sabato 6/2 alle 10 nella Parrocchia San Martino di Sanfront. Dopo la funzione religiosa la cara salma proseguirà per il Cimitero di Sanfront dove riposerà presso la tomba di famiglia.