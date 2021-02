Coronavirus, aggiornamento 6 febbraio, 50 decessi e 1.923 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Spread the love

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-9). A fronte di 36.092 tamponi effettuati, sono 1.923 i nuovi positivi (5,3%). I guariti/dimessi sono 1.766.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 36.092 (di cui 24.823 molecolari e 11.269 antigenici) totale complessivo: 5.852.056



– i nuovi casi positivi: 1.923 (di cui 82 ‘debolmente positivi’)



– i guariti/dimessi totale complessivo: 472.266 (+1.766), di cui 3.226 dimessi e 469.040 guariti



– in terapia intensiva: 354 (-5)



– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.540 (-9)



– i decessi, totale complessivo: 27.395 (+50)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 515 di cui 230 a Milano città;



Bergamo: 146;



Brescia: 369;



Como: 105;



Cremona: 38;



Lecco: 78;



Lodi: 35;



Mantova: 81;



Monza e Brianza: 218;



Pavia: 145;



Sondrio: 37;



Varese: 100. (LNews)