Coronavirus, a Carrù la situazione migliora ancora: 8 attualmente positivi

Alla data odierna, sabato 6 febbraio, risultano positive al Coronavirus 8 persone residenti o domiciliate in Carrù: di queste, nessuna risulta ricoverata in ospedale in quanto tutte stanno seguendo il decorso mediante isolamento fiduciario presso la residenza o domicilio dichiarato in Carrù.

“La situazione generale su Carrù continua piano piano a migliorare; non vi sono persone ricoverate in ospedale e quelle attualmente positive potranno tornare alla normalità decorsi 21 giorni dalla manifestazione del primo sintomo, anche in caso di tampone positivo, a condizione naturalmente che non permangano sintomi. In considerazione di ciò, e salvo l’insorgenza di nuovi contagi, potremmo auspicabilmente vedere ulteriormente ridotto nei prossimi giorni il numero delle persone positive. Sono inoltre contento del fatto che, con il passaggio del Piemonte in “zona gialla”, molte attività, quali ristoranti, pizzerie e bar, abbiano riaperto, sebbene ancora con orario ridotto“. ha commentato il sindaco di Carrù Nicola Schellino.