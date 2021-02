come-funziona-l’iscrizione-alla-lotteria-degli-scontrini-con-il-codice-fiscale

Basta il codice fiscale per partecipare alla lotteria degli scontrini. Sono previsti sistemi per proteggersi dalle iscrizioni indesiderate

Pagamenti contactless (Getty Images)

Basta il codice fiscale per partecipare alla lotteria degli scontrini. È quella la chiave per ottenere dal sito della riffa il codice lotteria, ovvero la sigla alfanumerica da conservare e mostrare in negozio quando si fanno acquisti di almeno un euro con pagamenti digitali per generare i biglietti con cui partecipare al concorso voluto dallo Stato per ridurre il contante nelle transazioni. Chiunque può iscriversi e, con il codice fiscale in mano, potrebbe iscrivere chiunque altro. Per l’Agenzia delle dogane e monopoli (che si occupa della lotteria), tuttavia, quello che qualcuno ha definito un errore di progettazione risponde a un preciso obiettivo.

“È il frutto di un’attenta analisi condotta dall’Agenzia tenendo doverosamente conto delle preziose indicazioni fornite dal Garante per la privacy. Consentire la generazione del codice esclusivamente in area riservata avrebbe limitato l’accesso all’iniziativa ai soli utenti dotati di credenziali Spid, Cns o Cie, discriminando, di fatto, il resto della popolazione“, spiegano dall’Agenzia. L’obiettivo, aggiungono, è stato quello di creare “una soluzione pienamente e facilmente fruibile da tutti (o quasi tutti) gli utenti, anche quelli non avvezzi all’utilizzo di dispositivi tecnologici, in modo da soddisfare le aspettative di acquirenti ed esercenti, così come emerse nel corso di interviste appositamente condotte“.

Come osserva lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, il codice lotteria è uno “pseudonimo” alfanumerico generato casualmente dal sistema ed è “sganciato” dal codice fiscale. Inoltre può essere richiesto un numero infinito di volte. Soltanto l’Agenzia delle dogane può sapere a quale codice fiscale esso corrisponda ai fini delle operazioni di gioco e di estrazione dei premi. Ed è peraltro tenuta a conservare i codici separatamente.

Cosa succede se qualcuno usa il codice fiscale altrui?

Il presupposto è che le probabilità di vincita sono legate al numero di biglietti virtuali generati, indipendentemente dall’utilizzo di uno o più codici lotteria al momento dei vari pagamenti. La variabile sono gli euro spesi, quindi, più che i codici usati. Inutile tentare di usare codici fiscali inventati o di deceduti. Come spiega l’Agenzia, “ogni volta che viene inserito un codice fiscale per generare un codice lotteria il sistema effettua, anche attraverso interrogazioni all’Archivio anagrafico e ad Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente), specifici controlli circa la validità del codice fiscale e la sua esistenza negli archivi anagrafici, la maggiore età del soggetto, la residenza in Italia e l’esistenza in vita“.

Ma poniamo caso che qualcuno insista a usare il codice fiscale altrui. “Non ricaverebbe per sé alcun vantaggio, anzi, al contrario, utilizzando il codice lotteria così ottenuto, non farebbe altro che aumentare le probabilità di vincita dell’effettivo titolare del codice fiscale“, rispondono dall’Agenzia. Come precisa il Garante, ciò vuol dire che l’intestatario del codice fiscale a partire dal quale è stato generato il codice lotteria, potrebbe effettivamente correre il solo rischio di vincere la lotteria pur non essendosi iscritto personalmente. Non sono previste liste pubbliche dei vincitori. La comunicazione avviene via pec o raccomandata.

Come bloccare il proprio codice fiscale

Ad ogni modo, in sintonia con il garante, l’Agenzia delle dogane ha realizzato un’area personale dove l’utente può: inibire la generazione nell’area pubblica di codici lotteria collegati al proprio codice fiscale, lasciando la possibilità di farlo esclusivamente in area riservata; cancellare un codice lotteria collegato al proprio codice fiscale impedendone la partecipazione alla lotteria sia per nuovi sia per vecchi acquisti; bloccare un codice lotteria collegato al proprio codice fiscale impedendone l’utilizzo per acquisti futuri. Una forma di opt-out per non partecipare alla riffa. Inoltre, ricorda il Garante, è stato posto dunque un vincolo di finalità per il trattamento del codice lotteria, che può essere utilizzato esclusivamente per la partecipazione all’estrazione.