adriana-volpe-scrive-un-post-e-il-web-le-si-rivolta-contro,-“vergognati-…”

Spread the love











Adriana Volpe, che ogni mattina è alla conduzione della sua trasmissione che va in onda su TV8 e che si chiama, appunto, Ogni mattina non sta vivendo un momento facile sia perché la trasmissione dopo la fatica iniziale continua a non decollare sia sul piano privato perché, dopo tanti tentennamenti e indecisioni, ha lasciato il marito Roberto Parli.

Adriana Volpe si è separata dal marito

Adriana Volpe, che da tempo era in crisi con il marito Roberto Parli, ha deciso di compiere il grande passo e i due si sono lasciati non senza dolore e quel senso di sconfitta che accompagna sempre la fine di un matrimonio.

Adriana Volpe ha raccontato al settimanale Chi come sta vivendo questo momento complicato e doloroso e ha detto: “Questo è sicuramente un momento molto particolare per la mia vita privata. Lo affronto a testa alta, presente a me stessa e con un’unica certezza: io e lei“.

Adriana Volpe, che dopo la separazione si è trasfertita a Milano insieme alla sua bambina Gisele, ha detto: “La verità è che forse sola con Gisele lo sono sempre stata ma oggi ne ho piena consapevolezza. Sono comunque grata alla vita e conquisto con tenacia il futuro giorno per giorno, sforzandomi di cercare il bello nelle cose e nelle persone, anche quando si fa veramente fatica. Perché, come dico sempre, anche la notte più buia e profonda a un certo punto lascia spazio all’aurora“.

Adriana Volpe ha anche detto che le feste di natale insieme alla sua bambina sono state ” … serene e di riflessione. Mai come quest’anno credo che ognuno di noi abbia valorizzato ciò che di positivo ha nella vita. Dal canto mio, ho due genitori splendidi che mi hanno sempre trasmesso valori, voglia di vivere e, soprattutto, rispetto per gli altri. E poi c’è Gisele: il mio tutto, la mia prospettiva, ma soprattutto la mia forza”.

Adriana Volpe posta una sua foto sui social e il mondo del web le si scatena contro

Adriana Volpe è stata duramente attaccata dal mondo del web perché ha postato una sua foto mentre era al supermercato a fare la spesa e ha scritto che, vista la zona rossa, l’unica cosa che la fa stare bene è fare la spesa al supermercato. Ma il popolo del web si è scagliato contro di lei perchè ha subito notato che nella foto al supermercato, Adriana Volpe, non indossa la mascherina e per questo è stata duramente attaccata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...