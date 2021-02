vaccino-anticovid,-johnson-&-johnson-presenta-richiesta-autorizzazione:-efficace-al-66-per-cento

Johnson & Johnson ha presentato alla Food and Drug Administration (Fda) una richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino anti Covid. Lo ha reso noto la stessa casa farmaceutica.

Al termine della procedura, se riceverà il via libera dall’American Medicines Agency (FDA), questo vaccino sarebbe il terzo autorizzato negli Stati Uniti, dopo quelli di Pfizer / BioNTech e Moderna.

Johnson and Johnson ha riferito a fine gennaio che il suo vaccino, basato su una sola dose, è efficace al 66% in uno studio globale, con una efficacia variabile dal 72% negli Usa al 57% in Sudafrica, dove predomina una variante più altamente trasmissibile.



Il vaccino, sempre secondo la casa farmaceutica, mostra una completa protezione contro l’ospedalizzazione e la morte e l’85% di efficacia contro le forme gravi del virus.