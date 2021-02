tutto-quello-che-vi-serve-per-un-san-valentino-perfetto-(a-casa)

Quest’anno la tanto attesa cena di San Valentino si terrà sicuramente nell’intimità della casa: come fare allora a rendere il 14 febbraio una giornata indimenticabile? Le proposte per trasformare le circostanze in opportunità sono tante: le consegne a domicilio corrono in soccorso di chi si è sempre affidato agli chef (se siete a Milano, provate il menu in delivery firmato La Cucina Italiana), ma non mancano le idee per cimentarsi nella preparazione di piatti originali e portare in tavola favolosi dolci di San Valentino da ordinare online.

San Valentino: gli ingredienti per un menu afrodisiaco

Lume di candela e scatole di cioccolatini non bastano per sorprendere la persona amata? Ricordatevi di utilizzare almeno un ingrediente afrodisiaco nel vostro menu: il peperoncino non può mancare, ma non sottovalutate il potere dell’aglio, capace di favorire il flusso sanguigno. Vi basterà sbianchirlo nel latte per mitigarne il sapore: pelatelo e rimuovete la parte centrale, poi immergete gli spicchi 7-8 volte in un po’ di latte bollente, per 2 minuti circa, cambiando il latte dopo ogni immersione. Altri ingredienti stimolanti sono lo zenzero, lo zafferano, i frutti di mare, i crostacei e la frutta tropicale.

Come impiattare il menu di San Valentino?

Se siete inguaribili romantici non potrete fare a meno di trasformare tutto in un cuore: appositi stampi permettono di sfornare muffin e torte a forma di cuore, ma ci sono anche altri strumenti per impiattare e servire tutte le portate in modo creativo.

Preparatevi a vivere deliziose esperienze di San Valentino insieme al vostro partner, perché nella gallery in alto abbiamo dei consigli imperdibili. A partire dalla portata più importante, il dessert, fino alle iniziative speciali pensate appositamente per gli innamorati. Qui sotto le migliori di ricette di San Valentino.