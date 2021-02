TG BYOBLU24 | 05 febbraio 2021 | EDIZIONE 19.00

05/02/2021

Giorgia Meloni è entrata a far parte dell’Aspen Institute, un noto think tank internazionale. Qual è la posizione della leader di Fratelli d’Italia sul governo Draghi? Potrebbe essere lei il nome su cui puntano in futuro i poteri forti?

Immaginate cosa può significare per un ristorante a chilometro zero, che magari propone un ricercato menù di gastronomia locale, ricevere la proposta di usare la propria cucina per preparare cibi precotti o congelati di un marchio multinazionale. È proprio ciò che le aziende del delivery stanno suggerendo in questi mesi ai ristoratori in crisi.

La Svizzera non autorizza il vaccino Astrazeneca anti-Covid, in quanto “i dati finora disponibili e analizzati non sono ancora sufficienti per procedere con un’omologazione. Occorrono ulteriori dati di nuovi studi per ottenere informazioni sulla sicurezza, sull’efficacia e sulla qualità”, si legge in un comunicato di Swissmedic.

A poche settimane dall’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca vediamo come alcuni i primi atti del Presidente siano perfettamente in linea con la precedente amministrazione: pugno duro contro la Cina e difesa del prodotto nazionale.

Queste alcune delle notizie dell’edizione del 5 febbraio 2021 del tg di #Byoblu24

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €3.665 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora