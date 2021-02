tessuti:-le-nuove-proposte-per-la-primavera-2021

I due volti di Loro Piana







Colori a contrasto, decori geometrici, ispirazioni romantiche: la nuova collezione interior di Loro Piana rinnova ancora una volta una tradizione tessile lunga sei generazioni. Filo conduttore è il tema del doppio, con tessuti e complementi d’arredo a “due facce”, che abbinano in modo originale tonalità e fantasie. La proposta 2021 si arricchisce di motivi geometrici, che si affiancano ai tessuti tinta unita. Loro Piana si concentra anche sui tessuti per tende, presentando un’ampia gamma di possibilità per “vestire” gli interni a ogni latitudine. Molto ricca la palette di colori, che va dai toni caldi della terra come il beige, il marrone, il rosso caldo, l’arancio, fino ai pastelli dei lini, delle sete e dei tessuti naturali. Tocchi sofisticati di verde e grigio completano la gamma.

I tessuti della collezione sono protagonisti degli arredi Ginza, che devono il proprio nome al negozio Loro Piana recentemente inaugurato a Tokyo, dove hanno fatto il loro debutto.

La natura caleidoscopica di Rubelli







“Di Varia Natura” è il nome della nuova collezione tessile Rubelli, che per il 2021 presenta un’ampia gamma di tessuti dalla forte personalità. La collezione si articola in diverse categorie: gli stampati in cotone, ispirati a cinque mondi fortemente evocativi: la Fiaba, l’Architettura, la Pittura, la Giungla, il Floreale; gli eco-sostenibili, cinque tessuti bio-sourced realizzati con una viscosa ecologica e una innovativa fibra bio-sourced prodotta a partire da estratti biologici di semi di ricino; i geometrici ad alte prestazioni, ideali per un utilizzo in&out; infnie le sete e i damaschi preziosi, che da sempre contraddistinguono Rubelli.

Un caleidoscopio di decori, motivi, intrecci, sensazioni e visioni, che incontrano stili, gusti ed esigenze diverse.

Dedar celebra libertà e gioia







Suggestioni giapponesi, giardini in fiore, passeggiate tra le nubi, immersioni nella moda di un tempo: i tessuti Dedar 2021 ci accompagnano in un meraviglioso viaggio immaginario, alla riscoperta di libertà, gioia e bellezza. Al mondo della natura è ispirato il nuovo moiré libre che riprende suggestioni dal regno delle piccole creature e dalle speciali luminosità del mondo minerale. La famiglia Texturologie onora l’esperta manualità della tradizione artigianale, con tessuti guidati dallo spirito delle arti e dei mestieri, che combinano i filati naturali con un look “fatto a mano”. Assistiamo anche a un incontro inatteso tra lana e lino e a un’imprevista interpretazione opulenta della ciniglia, in una convivenza armonica di stili e ispirazioni che non smette di stupire.

In viaggio con Etro







Le nuove collezioni ETRO Home Primavera Estate 2021 sono contraddistinte da stampe floreali, disegni orientali e iconici motivi Paisley. Tre le proposte: Camargue si ispira al sud della Francia e alla cultura mediterranea, con colori freschi e tonalità pastello, disegni floreali e geometrici e motivi Paisley. Goa richiama atmosfere indiane, con disegni di tigri, elefanti e scimmie che decorano cuscini e trapunte dai colori brillanti quali fucsia, giallo e rosso, uniti a stampe Paisley o a motivi jungle e floreali. Infine Harrison è caratterizzata da un stile metropolitano e moderno: motivi ornamentali e cashmere decorano copriletto trapuntati, coperte e cuscini color crema, beige e grigio, per un risultato sofisticato e attuale.