taxi,-unione-artigiani:-bene-proposta-regione-per-vaccini-ai-tassisti.

“Sottoscriviamo l’iniziativa di Regione Lombardia e confidiamo in un rapido accoglimento da parte del Governo. Ricordo che estetisti ed acconciatori – commenta il Segretario Generale di Unione Artigiani Marco Accornero – sono sicuramente tra le attività considerate esposte e già obbligate alla chiusura in caso di zona arancione e rossa. Dal punto di vista economico hanno già pagato un duro prezzo al Covid e pertanto è sicuramente necessario inserire queste categorie tra quelle che dovranno ricevere il vaccino in via prioritaria”.