Selvaggia Lucarelli, durissima contro Maria De Filippi “Si è comportata in modo gravissimo …”

Selvaggia Lucarelli è una giornalista seguitissima dalla penna pungente e puntuale che, difficilmente sbaglia un colpo.

Nonostante riceva spesso minacce non si ferma e quando ha da attaccare qualcuno, chiunque esso sia lo fa e non si interessa delle reazioni, più o meno forti, che può scatenare. Questa volta ad essere attaccata dalla penna di Selvaggia Lucarelli è stata Maria De Filippi con il suo programma “Uomini e donne”.

Selvaggia Lucarelli attacca duramente Maria De Filippi e le dice “Tu come Ponzio Pilato”

Selvaggia Lucarelli sui social ha scritto un lungo post dopo una puntata di “Uomini e donne” durante la quale, oggetto della trasmissione, sono stati dei veri o presunti filmati intimi.

Vediamo cosa ha scritto la Lucarelli che spiega cosa è accaduto.

Selvaggia Lucarelli ha scritto così: “Non vedo Uomini e Donne quindi mi scuso se non saró precisa nella ricostruzione degli

antefatti, ma contano poco. C’è questa Aurora, una corteggiatrice, che ha frequentato per un po’ questo Giancarlo, tronista. Ad un certo punto inizia una discussione sul fatto che potrebbe essersi consumato qualcosa di spinto tra i due. Lei nega, lui afferma di sì, spalleggiato dai due “opinionisti” a fianco (Sperti/Cipollari). Per avvalorare la sua tesi, lui afferma di avere dei filmini che lo testimoniano. Lei nega, lui insiste, lei allora: “Ma quando mai, ma vediamoli, falli vedere anche a meee“. Lui dice che ha il telefono in camerino, la Cipollari si alza dicendo che lo accompagna lei a prendere questi filmini, alla fine lui torna e mostra qualcosa a Sperti e alla Cipollari. Loro chiedono se c’è qualcosa di più intimo, lui conferma, loro le urlano che quindi c’è qualcosa di più intimo, il tutto in un crescendo che definire trash sarebbe fuorviante. Perché qui il problema non è il trash. Il problema è normalizzare una situazione in cui un uomo ricorda a una donna che possiede le prove video di una relazione sessuale, l’incitamento a mostrare il tutto dai bulli al suo fianco, l’imbarazzo della donna che a quel punto deve discolparsi invitandolo a mostrare quel che ormai lui ha dichiarato di possedere, la conduttrice Ponzio Pilato. Una scena diseducativa e profondamente sbagliata, tanto più che suppongo il programma sia registrato e quindi si poteva decidere di non mostrare nulla. Mi spiace ma non ci siamo.

Questa volta Maria io esco.

La reazione di Maria De Filippi e della produzione

Fino ad ora non c’è stata alcuna reazione da parte della conduttrice Maria De Filippi né da parte di tutta la produzione ma certamente la De Filippi non è stata attaccata solo dalla Lucarelli ma un po’ tutto il popolo del web si è rivoltato a quella puntata.

