Media Explosion. Intorno all’umano, ciclo di eventi online da mercoledì 10 per Triennale Upside Down.

Triennale Upside Down

Media Explosion. Intorno all’umano [evento online]



febbraio – marzo 2021

Live su Zoom e successivamente sul sito e sul canale YouTube di Triennale Milano e NABA



Evento libero fino a esaurimento



Registrazione sul sito triennale.org/media-explosion

10 febbraio 2021, ore 18.00

Joanna Zylinska, scrittrice, lecturer, artista e curatrice

24 febbraio 2021, ore 18.00

Stefano Quintarelli, imprenditore seriale e già professore di sistemi informativi, servizi di rete e sicurezza

10 marzo 2021, ore 18.00

Margaret Atwood, scrittrice e poetessa

24 marzo 2021, ore 11.00

Lev Manovich, scrittore

Nell’ambito della programmazione online Triennale Upside Down, Triennale Milano e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, presentano Media Explosion. Intorno all’umano, un ciclo di quattro incontri, a cura del filosofo Leonardo Caffo e di Amos Bianchi, NABA Media Design and New Technologies Area Leader, che si svolgeranno a partire dal 10 febbraio nel corso dei prossimi due mesi con protagonisti Joanna Zylinska, Stefano Quintarelli, Margaret Atwood e Lev Manovich.

Ogni incontro prevede la lecture o l’intervista di uno degli ospiti seguite da una sessione di domande e risposte con il pubblico online con l’obiettivo di introdurre i partecipanti a letture originali e radicali delle relazioni contemporanee fra dispositivi mediali ed esseri umani da prospettive diverse, alla luce delle ricerche che i relatori coinvolti stanno svolgendo.

Il ciclo si inserisce nel lavoro di comprensione delle soglie dell’umano entro lo scenario della contemporaneità in un dialogo serrato tra le prospettive di ricerca di Triennale Milano e dell’area di Media Design and New Technologies di NABA.

Gli appuntamenti saranno trasmessi live su Zoom e successivamente saranno disponibili sul sito e sul canale YouTube di Triennale e NABA. Tutti gli incontri saranno in inglese con traduzione simultanea in italiano.

