Italia’s Got Talent, Mara Maionchi fuori di sé abbandona la trasmissione tra le parolacce, provano a farla restare ma lei va via

Italia’s Got Talent è una trasmissione che ha un seguito davvero importante sia per i numeri che propongono i vari concorrenti che si esibiscono sul palco che, spesso, emozionano, a volte divertono, stupiscono e qualche volta annoiano, sia per il gruppo dei giudici, affiatatissimo e molto ben assortito.

Infatti i quattro giudici, Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastianich, fanno divertire tantissimo il pubblico da casa.

Durante l’ultima puntata di Italia’s go talent, Mara Maionchi sempre molto frizzante, ha deciso di lasciare il suo posto in giuria ed è andata via seguita da Frank Matano che ha provato, inutilmente a farle cambiare idea.

Vediamo cosa è accaduto.

Mara Maionchi lascia la sua postazione e va via

Mara Maionchi è una donna molto vera e sincera che dice sempre quello che pensa con un linguaggio, di solito, molto colorito.

Durante l’ultima puntata di Italia’s go talent ha lasciato la sua postazione e ha deciso di andare via, dicendo così: “Ma che ca…, io vado via”.

E poi sono seguite altre parolacce e altri gestacci.

L’esibizione a cui la Maionchi non ha voluto assistere era quella di una coppia insieme ai loro rettili.

Appena la Maionchi ha capito di cosa si trattava è diventata pallida e ha detto: “No, raga’ io vado! No, ma ci rivediamo, ve lo assicuro. Ma ora vado a casa, ragazzi col ca***, come non posso?”.

E dicendo queste parole è scappata via. Sia Lodovica Comello che Frank Matano hanno provato a farle cambiare idea ma senza successo.

Frank Matano le correva dietro e lei fuori di sè e anche in preda al panico ha urlato: “Non ci provate, vado dove c*** mi pare”.

E poi ha aggiunto: “La guardo da casa mia l’esibizione. Mi fanno impressione“.

Poi, però, è rimasta dietro le quinte da dove ha assistito all’intera esibizione.

Mara Maionchi ha avuto il covid

Mara Maionchi ha avuto un po’ di tempo fa il covid e ha detto: “Data la giovane età, ad aprile sono 80, il Covid non è stata una passeggiata. Ora sto benissimo. Ho avuto la polmonite bilaterale, la cosa tremenda è che sapeva tutto di cartone. Meno male, va’, ho perso qualche chilo … Gli 80 anni non me li sento, ma durante il Covid me li sono sentiti tutti”.

E poi: “Medici e infermieri sono stati bravi, li ringrazio ancora. Però non lo so, in certi momenti ero anche un po’ strana: mi sa che è l’effetto dell’ossigeno”.

Infine, ha detto: “Ho fatto l’esame sierologico e ho tanti anticorpi. Speriamo che durino”.

