Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi fa una proposta particolare a Dayane Mello – VIDEO

Al Grande Fratello Vip è giunta come un fulmine a ciel sereno la notizia della morte di Lucas, il fratello di Dayane Mello che è mancato in seguito ad un incidente stradale a soli 27 anni.

I suoi compagni si sono stretti attorno a lei per tentare di consolarla e non lasciarla da sola, in modo particolare la sua amica del cuore Adua Del Vesco e l’influencer Tommaso Zorzi.

Quest’ultimo, nel corso di una chiacchierata con Dayane, ha voluto farle una proposta una volta che il Grande Fratello Vip sarà finito, offrendosi di ospitare per una settimana a casa sua la modella brasiliana affinchè questa, una volta uscita dalla casa, non rimanga da sola.

“Se vuoi stare da me una settimana a Milano, una volta finita questa cosa qui, o magari se passa Stefano a trovarmi, puoi venire, eh. C’è Cecilia che ti balla la salsa. Stai da me a Milano, dormiamo nel lettone, così non dormi sola. C’è Gilda, la porti fuori, io ti preparo la colazione ogni mattina. Davvero stai una settimana, mi fa piacere amore. Poi la sera mica abbiamo una bottiglia contata come qui.”

“Non ho più voglia di andare via”

“Ma ci vedremo. Se vuoi stare da me a Milano puoi stare. Dormiamo insieme nel lettone, c’è Cecilia che ti balla la salsa. C’è Gilda, la porti fuori, io ti preparo la colazione ogni mattina”

“Volentieri, Tommy. Grazie”

Dayane, commossa per la gentilezza di Tommaso, ha accettato, chiedendo se potesse aggregarsi a loro anche Adua Del Vesco, la migliore amica di Dayane.

Pronta la risposta di Tommaso che si è detto ben contento di stare tutti assieme.