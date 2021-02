GIORGIA MELONI ENTRA NELL’ASPEN INSTITUTE. È LEI IL NOME SU CUI PUNTANO I POTERI FORTI NEL FUTURO?

05/02/2021 – Giorgia Meloni sembra essere sempre di più il nome su cui puntano i poteri forti per il futuro politico dell’Italia. La leader di Fratelli d’Italia è entrata nell’Aspen Institute, un famoso centro studi internazionale, la cui sezione italiana ha come presidente Giulio Tremonti, come vicepresidente John Elkan e che annovera tra i suoi membri: Romano Prodi, Giuliano Amato, Paolo Mieli e Mario Monti.

Il 2012, quando Giorgia Meloni definiva Monti come guida dei poteri forti ed espressione di un progetto oligarchico, è ormai lontano. Adesso i due risiedono insieme in uno dei più grandi serbatoi di pensiero, finanziato da fondazioni private come la Carnegie Corporation, la Rockefeller Brothers Fund e la Ford Foundation.

Prima dell’ingresso nell’Aspen Institute, Giorgia Meloni è stata eletta lo scorso settembre come presidente dei conservatori e riformisti europei, una mossa che l’ha accreditata come leader di una destra europea sicuramente più moderata rispetto ad altri gruppi euroscettici.

Colpisce poi che la Meloni sia l’unico attuale leader politico italiano e segretario di partito a far parte del think tank internazionale dell’Aspen Institute.

Meloni ha annunciato che voterà no alla fiducia al governo Draghi, ma ha lanciato anche aperture: “se Draghi portasse dei provvedimenti che io condivido per il bene dell’Italia, allora li voto” e ha speso parole di stima verso l’ex presidente della BCE: “tifo per Draghi perché sia la persona che dicono: un patriota che vuole salvare l’Italia dopo che ha salvato l’Europa. Ho dei dubbi, date le condizioni in cui lavorerà, che la cosa sarà così fantasmagorica”.

Chissà se queste dichiarazioni saranno apprezzata dalla base del suo elettorato. Fratelli d’Italia è cresciuta costantemente nei sondaggi elettorali. Secondo Swg se si votasse oggi sarebbe al 15,9%, due anni fa era al 4,6%. Se l’appoggio della Lega a Draghi dovesse essere più evidente di quello dato da Fratelli d’Italia, indubbiamente il sorpasso della Meloni su Salvini sarebbe cosa fatta.

Nel nostro sondaggio che abbiamo lanciato qualche giorno fa su Byoblu questo sorpasso è già avvenuto. Al momento in cui esce questo articolo il 22% dei nostri lettori si è detto vicino a Fratelli d’Italia contro il 13% di quelli più vicini alla Lega. Ben il 55% dei lettori di Byoblu non si riconosce, però, in alcuno degli attuali partiti presenti oggi in Parlamento e si è detto, in questa così alta percentuale, vicino a forze extraparlamentari.

Il 92% è contrario al governo guidato da Draghi, l’89% chiede che si ritorni subito alle urne, forse la soluzione migliore in una democrazia per uscire da una situazione di crisi politica.

Claudio Messora