giancarlo-magalli-sul-personaggio-del-momento:-parole-impensabili

Giancarlo Magalli, in molti non lo sanno, ma è stato compagno di scuola di Mario Draghi, prossimo presidente del Consiglio.

L’Italia vive in queste ore un momento molto importante, che scriverà una nuova pagina di storia della Repubblica. La crisi di Governo innescata dal partito di Matteo Renzi, ‘Italia Viva’, ha creato un susseguirsi di eventi che ha portato anche alla fine del mandato del Premier Giuseppe Conte.

Tutto è finito nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Matterella che, dopo le consultazioni con i partiti, ha ritenuto opportuno chiamare un nuovo personaggio al quale affidare il compito di comporre un nuovo Governo. Questi è Mario Draghi, ex governatore della Banca Centrale Europea, personaggio di spicco all’interno del panorama internazionale.

Nelle prossime ore Draghi (dopo aver parlato con il presidente uscente Conte) avvierà le consultazioni con i rappresentati del parlamento, per capire in che modo andare a formare un nuovo Governo. Insomma, il professore ha accettato l’incarico (con riserva), e la speranza è proprio che con lui si possa finalmente ripatire.

Un aneddoto particolare, che riguarda la vita privata di Draghi, ci porta ai tempi della scuola. Molti non lo sanno, ma l’ex governatore è stato compagno di classe di uno dei volti più noti della televisione italiana, Giancarlo Magalli.

Giancarlo Magalli, ex compagno di classe di Mario Draghi

Una classe particolare, quella dell’Istituto Massimiliano Massimo, polo dell’educazione gesuitica, che contava al suo interno anche altri personaggi noti come Luca Cordero di Montezemolo, Luigi Abete e Gianni De Gennaro, poi diventato capo della Polizia.

Ma l’attenzione in queste ore è stata posta proprio su Magalli, che qualche tempo fa si lasciò andare ad un’intervista ad Alan Friedman dove ha raccontato alcuni aneddoti particolari riguardante Draghi, quello che dovrebbe diventare (se ogni cosa andrà per il verso giusto) il nuovo presidente del Consiglio.

Magalli, gli aneddoti sul compagno di scuola Draghi

“Era una persona estremamente piacevole. Aveva i capelli pettinati così, con la riga come adesso, e quel sorriso trasversale che era un po’ il suo biglietto da visita”, il racconto di Magalli che mostra cosi un Draghi assolutamente inedito.

“Non faceva chiasso, non era tra quelli incriminati come me. Non si metteva in mostra né nel bene né nel male, era benvoluto”, dice Magalli ricordando i tempi della scuola insieme all’ex governatore della BCE.

Ma anche in altre occasioni Giancarlo ha ricordato Draghi, come in un’intervista all’Huffington Post dove il conduttore è andato a ripercorrere anche quello che il suo noto compagno di scuola, come studente: “Studiava ma non era un secchione. Ed era molto ironico. Non faceva casino, ma se gli altri lo facevano apprezzava”.