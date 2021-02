Elisabetta Gregoraci: “Smetti di scrivermi o pubblico tutto” | Partono le minacce

Elisabetta Gregoraci senza filtri lancia la minaccia, se non smetterà di scrivergli si vedrà costretta a rivelare le loro conversazioni

Elisabetta Gregoraci (Instagram)

Ha del clamoroso quello che sta succedendo nelle ultime ore. Protagonista della vicenda è Elisabetta Gregoraci. È un periodo molto particolare per lei. L’esperienza al Grande Fratello Vip è stata più stressante del previsto, tanto che ha deciso di abbandonare anzitempo la casa.

Grazie ad un intervista rilasciata di recente insieme alla sorella Marzia a Silvia Toffanin siamo venuti a conoscenza del burrascoso passato della showgirl. Dalla malattia della madre fino al rapporto con la nonna, la loro è stata un’intervista a tutto tondo.

Quello che sta accadendo sul suo profilo Instagram ha un qualcosa di misterioso. Inizialmente infatti i fan hanno pensato che il suo profilo fosse stato hackerato, visti gli strani messaggi che venivano pubblicati.

Tuttavia è la stessa Elisabetta che ha smentito questa ipotesi “Nel 2021 se qualcuno dice quello che pensa deve essere stato per forza hackerato?”. Nessun hacker dunque, le parole scritte sul suo profilo sono proprio le sue e sembrano destinate a far parlare molto di lei nei prossimi giorni.

Elisabetta Gregoraci, lo sfogo sui social

La Gregoraci ha deciso di parlare senza pensare alle conseguenza, una delle prime stories da lei condivise diceva “Ciao ragazzi, ho raggiunto il limite. Adesso tolgo i paletti, da adesso parlo io”. Non ci ha pensato due volte, infatti ha deciso non solo di fare nomi e cognomi, ma di condividerne anche le foto.

Il diretto interessato di questo duro sfogo è Enock, il fratello di Mario Balotelli, il quale partecipò anche lui al Grande Fratello. Non è chiaro però cosa le abbia fatto.

Elisabetta Gregoraci (Instagram)

La showgirl lancia una vera e propria minaccia nei suoi confronti: “Smetti di scrivermi, altrimenti pubblico tutto quello che mi scrivi”. Come detto non è chiaro a cosa faccia riferimento, se lui l’abbia insultata oppure se gli scriva per tentare un approccio romantico. Nelle storie precedenti si parlava di falsi amici, ed un episodio che riguarda la vendita di alcune automobili.

Qualunque cosa sia sembrerebbe averne abbastanza e non intenderà tollerare oltre. Tra i due sembrava esserci in effetti un rapporto di amicizia, ma evidentemente non è così. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più, attendiamo una risposta di Enock in modo tale da capire i comportamenti dell’ex di Flavio Briatore.