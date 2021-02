covid-19-a-bra,-attualmente-sono-98-le-persone-positive-al-virus,-11-i-ricoverati

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata al 4 febbraio, sono 98 i domiciliati a Bra attualmente positivi al coronavirus (11 ricoverati all’ospedale di Verduno, di cui 1 in terapia semi-intensiva).

“Scendiamo sotto il ‘livello 100’ (3,30 positivi ogni 1000 abitanti), ma dobbiamo continuare a tenere alta la soglia di attenzione, con responsabilità e buonsenso – commenta il sindaco Gianni Fogliato –. Siamo in zona gialla, che non è un ‘liberi tutti’ ma una grande opportunità da non sprecare, punto di partenza da consolidare e migliorare insieme, per ripartire davvero. Un traguardo auspicato per il quale è fondamentale l’impegno di tutti e il rispetto scrupoloso delle regole di protezione dal contagio, in situazioni pubbliche e private.

Nei giorni scorsi, insieme all’Ascom, abbiamo incontrato i gestori di bar e locali, che da lunedì hanno riaperto le porte ai clienti fino alle 18: con la loro collaborazione, ricordiamo che il piacere ritrovato di riappropriarsi di questo aspetto di vita cittadina deve svolgersi nel pieno rispetto della normativa e degli orari previsti, mantenendo il distanziamento, evitando assembramenti, indossando correttamente la mascherina e non superando il numero massimo di 4 persone per tavolo.



Intanto, proseguono – come da disposizioni della Questura – i controlli di tutte le forze dell’ordine del territorio a tutela del rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus, in particolare relativamente all’uso dei dispositivi di protezione, agli assembramenti e al rispetto degli orari degli esercizi commerciali. A tale attività si affianca, nel weekend, anche il servizio di sensibilizzazione e presidio dei Carabinieri in congedo – nucleo di protezione civile e del Gruppo civico volontari di Protezione civile”.

c.s.