che-dio-ci-aiuti-6:-stefano-de-martino-guest-star-dell’episodio-11

In Che Dio ci aiuti 6 Stefano De Martino chi interpreta?

Che Dio ci aiuti 6 Stefano De Martino entra nel cast come guest star. In quale puntata di Che Dio ci aiuti 6 c’è il ballerino e chi interpreta? Innanzitutto partiamo col dire che stiamo parlando della sesta puntata. Ogni puntata, come sai se sei un fan della fiction, è composta da un doppio episodio. Stefano De Martino è la guest star dell’episodio 11 dal titolo Il mio angelo.

Chi interpreta Stefano De Martino nell’undicesimo episodio della fiction diretta da Francesco Vicario? Sé stesso. Stefano De Martino diventa un personaggio che si inserisce nelle vicende di Suor Angela (Elena Sofia Ricci), Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi), Nicodemo Santopaolo (Gianmarco Saurino), Monica Giulietti (Diana Del Bufalo), Ginevra Alberti (Simonetta Columbu) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi). Nella sesta stagione ci sono tante new entry come Emiliano Stiffi (Pierpaolo Spollon) e Erasmo Ferri (Erasmo Genzini). Nel cast troviamo anche Primo Rapetti (Luigi Diberti), Elisa Rapetti (Irene Ferri), Carolina (Isabella Mottinelli), Edoardo (Christian Monaldi). Penelope (Olimpia Noviello) e Mattia (Damiano Cuccuru).

Che Dio ci aiuti 6: episodio con Stefano De Martino

Come accennato, l’episodio con Stefano De Martino della sesta stagione della fiction è l’undicesimo. Il ballerino entra nella trama perché Suor Costanza interpretata dalla mitica Valeria Fabrizi prende un’altra iniziativa.

Stefano De Martino E Valeria Fabrizi In Una Scena Credits Lucia Iuorio E Rai

Oltre ad aver fatto mangiare a Monica della carne pur avendo lei altre abitudini alimentari nella prima puntata, nella sesta puntata iscrive le coppie del convento a una gara di ballo. A presiedere la competizione è proprio Stefano De Martino.

È una new entry assoluta di Che Dio ci aiuti (guest star). Con la sesta stagione Elena Sofia Ricci nella presentazione per la stampa commenta che “torniamo a casa sotto vari punti di vista”. Non mancano allegria e follia e le “dinamiche tipiche di Che Dio ci aiuti”. Ci sono, però, delle novità. Sono proprio i nuovi arrivati a scombussolare gli equilibri.