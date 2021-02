Calciomercato Milan, assalto ad un figlio d’arte: c’è il prezzo

Calciomercato Milan, nella prossima sessione di mercato c’è già un nome caldo: il padre è stato un grande della Serie A



Calciomercato Milan, piace un figlio d’arte (Getty Images)

Il padre è stato un grandissimo della Serie A, prima con la maglia del Parma e poi soprattutto con quella della Juventus, e ha vinto anche un Mondiale da protagonista. Il figlio la prossima estate poterebbe ripercorrere le sue orme arrivando a giocare in Italia. Parliamo di Marcus Thuram che già la passata estate è stato accostato a diversi club nostrani e adesso sembra più vicino al Milan.

L’attaccante che attualmente veste la maglia del Borussia Moenchengladbach effettivamente può andare via. Secondo ‘fussball transfers’ infatti nel contratto con il club tedesco sarebbe presente una clausola per liberarlo immediatamente pagando 30 milioni di euro. Per questo attira l’interesse del Milan che ha bisogno di una punta con le sue caratteristiche, ma anche della Juventus.

Con la stessa maglia però gioca anche Florian Neuhaus, centrocampista emergente della Bunbdesliga. Merce cara però, perché la clausola per lui sale a 40 milioni di euro. Inoltre è entrato nel mirino di altri club tedeschi come Bayern Monaco e Borussia Dortmund e quindi portarlo in Italia per Maldini e Massara risulterà complicato.

(Getty Images)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio a Szczesny: andrà in un altro top club

Calciomercato Milan, c’è anche un emergente spagnolo nel mirino per la mediana



Ma secondo la stampa spagnola c’è un altro nome caldo da accostare al Milan per la prossima sessione di mercato. Come riporta oggi infatti il portale fichajes.net nel mirino dei rossoneri sarebbe finito anche un centrocampista emergente come Joan Jordán del Siviglia.

(Getty Images)

Per lui in questa stagione 29 presenze con 2 goal e quattro assist ma soprattutto tanta concretezza. Ecco perché, nonostante una clausola rescissoria da 60 milioni, il cartellino dovrebbe costare al momento circa 25 milioni di euro. Jordàn può giocare sia da esterno che da centrale in mediana e andrebbe ad occupare quella casella di vice Kessié idealmente assegnata ora a Meité (che non sarà riscattato) o Krunic.

Il nome dello spagnolo però è caldissimo in chiave cessione, Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti piacerebbe anche all’Inter. Ma l’asse tra Milan e Siviglia ha già portato alla cessione di Suso in Spagna, con reciproca soddisfazione e quindi i rossoneri potrebbero avere una sorta di prelazione