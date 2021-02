anticipazioni-il-paradiso-delle-signore-5-5-febbraio-2021:-puntate-79-e-80

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5 febbraio 2021

Il Paradiso delle Signore 5 il 4 febbraio 2021 non è andato in onda. Di conseguenza, c’è uno slittamento della programmazione. Venerdì 5 febbraio 2021 vanno in onda due puntate a partire dalle ore 14 su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore il 5 febbraio 2021 va in onda su Rai 1 alle 14.00 salvo cambiamenti nella programmazione. La soap prevede che tocchi all’episodio 79 e all’episodio 80. Puoi guardare Il Paradiso delle Signore anche su RaiPlay in diretta e/o in streaming.

Ecco le anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore del 5 febbraio 2021!

Il Paradiso Delle Signore 5 Salvatore Amato Interpretato Da Emanuel Caserio Qui Nella Puntata 68 In Caffetteria Credits Rai

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 79 trama

Silvia e la zia Ernesta credono che l’idea di Clelia di fuggire sia buona. D’altra parte sappiamo come la pensa la zia in merito alla situazione di Luciano, l’abbandono del tetto coniugale, la reputazione dei Cattaneo. Il Ragioniere, però, incoraggia la donna che ama. La capocommessa, quindi, sembra avere un piccolo ripensamento circa la sua partenza di nascosto. Clelia sa bene che la fuga sarebbe sinonimo di qualcosa di molto triste. Si lascerebbe alle spalle, andando via, un mondo e una vita che forse potrebbe non rivedere più.

Salvatore ama Gabriella dal profondo del cuore. Ha commesso degli sbagli con lei in passato e non trascorre giorno che non se ne penta. Adesso non riesce ad accettare la possibilità che la Rossi convoli a nozze con un altro uomo.

Ludovica è al Circolo. Assiste a una scena che vede coinvolto Marcello. Nello specifico, scorge un incontro tra Marcello e un socio del Circolo che desta qualche sospetto. La Brancia è sveglia e capisce subito che l’incubo di Barbieri non è finito. Il giovane fa ancora da spallone al Mantovano. Ha rinunciato all’amore della sua vita per questo ricatto, ma ancora non è riuscito a liberarsene.

Pietro inizia a mostrare qualche segnale… di una cotta per Stefania. A proposito di innamoramenti e avvicinamenti: Vittorio e Beatrice, complice l’atmosfera di San Valentino, sono sempre più uniti.

Il Paradiso ha chiuso da poco i battenti. Uno sconosciuto comincia ad attaccare sui muri esterni del grande magazzino dei fogli. Non sono bianchi: hanno una scritta inequivocabile e terribile. Saranno portatori di grande dolore.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 80 trama

Clelia e Luciano devono fare i conti con un gesto molto forte. Il Ragioniere sapeva che sarebbero stati messi all’indice da tanti. D’altra parte c’è chi dà più peso alla legge rispetto ai sentimenti. Nei confronti della capocommessa il Ragioniere è sempre rassicurante. Quando le dice che non c’è niente da temere la conforta, ma Clelia sa benissimo che non è così. I fogli attaccati sui muri esterni del Paradiso ne sono una conferma. Cattaneo e la Calligaris sono sconvolti da questa volontà di infangare la loro reputazione in un modo così plateale. Luciano ha un sospetto: pensa che sia opera di Maria Grazia Vettorazzo. Il Ragioniere decide di affrontarla.

Vittorio si rende conto che quello che è successo sulla parete esterna del grande magazzino non può passare inosservato. Quelle scritte sono messe apposta perché vengano notate. La tensione è palpabile in tutto il Paradiso. Il direttore dirotta l’attenzione su qualcosa di più piacevole e costruttivo. Parla della sua nuova idea per San Valentino che si avvicina sempre di più. La sua prima intuizione – la “panchina dell’amore” – resta, ma cambia “utilizzo”. Infatti, se inizialmente era stata concepita come set fotografico per le coppie che avessero deciso di farsi immortalare, adesso diventa qualcosa di più. È il posto in cui gli innamorati raccontano la loro storia tramite un registratore.

A proposito di sentimenti, Salvatore ribadisce a Gabriella che non ha intenzione di rinunciare al loro amore. Ne hanno passate tante e vuole riconquistarla. Non riesce a capacitarsi che lei possa convolare a nozze con Cosimo.

Intanto Clelia non riesce più a sopportare la situazione di tensione che si è creata a Milano. La scelta se scappare o restare è difficile, ma decide di fuggire con Carletto. La sua presa di posizione è definitiva. Tuttavia, proprio quando sta per partire e lasciarsi alle spalle per sempre tutta la sua vita al Paradiso, cambia tutto. Grazie all’intervento di Silvia avviene qualcosa che nessuno avrebbe mai previsto. A Casa Cattaneo è tempo di un brindisi a un nuovo inizio.