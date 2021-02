world-fashion-union-apre-e-chiude-le-sfilate-di-evolution-fashion-vibes-runway-show.

Spread the love

Dal 23 febbraio 2021 i riflettori sono tutti puntati sulla Milano Fashion Week Donna 2021 per le collezioni della prossima stagione FW 2021/22.

Un’altra attesissima edizione della settimana della moda che sbarca in città dal 23 febbraio al 1 marzo, una edizione innovativa capace di interpretare le particolari esigenze del momento, proponendo il mix tra appuntamenti dal vivo e digitali, sfilate e presentazioni che si reinventano nella forma e nei linguaggi, sfruttando le opportunità offerte dal web, indispensabili ormai per comunicare con i consumatori e soprattutto con i millennials, oggi i principali fruitori del mondo fashion.

Ed è proprio nel calendario della Milano Fashion Week Donna che si aggiunge la World Fashion Union, un team di designer Croati, di grande talento, un team fortemente voluto da Juliia Palchkova, creatrice della Fashion Vibes.

World Fashion Union è un’associazione internazionale creata nel 2019 nell’ambito della Crimean Fashion Week, guidata da Lana Verina. L’obiettivo principale di questo progetto è mostrare la creatività dei designer giovani e promettenti dei paesi della CSI, aprendo loro nuove opportunità sulla scena mondiale globale.

Nelle creazioni di questi fantastici designer Croati le suggestioni, la nostalgia romantica, i sogni e i richiami alla loro terra dove l’impronta degli stilisti è marcatamente evidente nelle collezioni, che risentono di un timbro che è connaturato alla loro storia professionale, un percorso di ricordi della terra che, con abilità, viene inserita nelle collezioni facendolo diventare un racconto portando per mano il pubblico nei versanti del Monte Lovćen, un viaggio intorno alle colline terrazzate, ai tornanti e i muretti a secco, Herceg Novi la città baciata dal sole, i torrenti, le ampie distese di filari di viti del più grande vigneto di tutta l’Europa, la Plantaže a due passi dalla capitale Podgorica, i colori accesi e spudorati della Baia di Kotor che si ritrovano nei colori degli abiti, i dolci paesaggi, le terre da vino, ettari e ettari di vigneti, ma anche terre di uomini, storie di famiglie e lavoro di generazioni, dove la terra è generosa.

I designer croati, che sfileranno il primo e l’ultimo giorno del Calendario di Evolution Fashion Vibes, iniziando il 23 di febbraio alle ore 21.00 e chiudendo l’evento il 1 marzo alle ore 21.00 durante la Milano Fashion Week Donna 2021, presenteranno al pubblico le capsule collection delle collezioni FW 2021/22 di giovani e promettenti designer russi in un format digitale innovativo: le sfilate inizieranno il 23 febbraio alle 21.00, con il debutto della designer Svetlana Anokhina la cui collezione abbina stile e praticità conferendo glamour a chi veste il suo brand non solo in passerella, ma anche nella vita di tutti i giorni, la designer di Krasnodar Anna Sovana, creatrice del brand Sovana, eclettico e pieno di colore, l’incredibile designer del Brand SN6 Sofia Tereshina, la giovanissima stilista di 11 anni, mostrerà al pubblico immagini che sembrano raccontare una favola.

Il 1 marzo 2021 alle ore 21.00, l’ultima giornata di chiusura della kermesse, offrirà al pubblico la creatività di Evgenia Klimkova, una collezione dove lo spirito della tradizione russa incontra il glamour, collezione indossata dalle modelle di Anastasia Silantieva, termina la sfilata la designer Maria Dobrovaya, giovane ma già premiata da SLAVA ZAIZEV, affermato designer haute couture.

Il volto che sarà la testimonial di World Fashion Union nel 2021 è Anastasia Metlinova, vincitrice del concorso di bellezza di Vacheslav Zaitsev, famoso stilista russo, nella categoria del miglior modello dell’anno.

Il Calendario WORLD FASHION UNION

23 febbraio ore 21.00

1 marzo ore 21.00

Pressoffice: Cristina Vannuzzi

www.fashion-vibes.com