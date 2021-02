wikipedia-contro-la-dinsinformazione,-ecco-il-nuovo-codice-di-condotta

Wikipedia ha pubblicato un nuovo “codice universale di condotta” volto ad arginare gli abusi, i casi di disinformazione e le manipolazioni all’interno della più famosa enciclopedia globale online, gestita in gran parte da volontari. L’insieme delle nuove linee guida sono state rese note dalla Wikimedia Foundation, l’organizzazione no-profit che amministra Wikipedia. “E’ stato sviluppato per la nuova era di Internet”, ha dichiarato Katherine Maher, amministratore delegato della fondazione. “Vogliamo che le comunità costruite dai nostri collaboratori siano ambienti positivi, sicuri e sani per tutti coloro che vi lavorano”.



“E’ un documento vincolante per chiunque partecipi ai nostri progetti”, ha aggiunto Maher” spiegando come “fornisca modalità di applicazioni coerenti per affrontare abusi di potere e tentativi deliberati di manipolare i fatti”.



Il codice si compone di 1.600 parole, comprende chiare descrizioni e definizioni di quelle che vengono considerate molestie o comportamenti inaccettabili, ed è stato sviluppato con il contributo di circa 1.500 volontari di Wikipedia, rappresentanti di cinque continenti e trenta lingue. Wikipedia ha celebrato il suo ventesimo anniversario il 15 gennaio, è tra i primi 15 siti web al mondo con circa 1,7 miliardi di visitatori al mese.