una-vetrina-mondiale-online-per-le-eccellenze-abruzzesi

Si chiama Pregiata Abruzzese e nasce da un’idea di William Zonfa, chef aquilano giramondo che si è fatto le ossa in Oriente e al Mirazur del conterraneo Mauro Colagreco in Costa Azzurra.

Ambasciatore dello zafferano dell’Aquila nel mondo dal 2013, Zonfa ha sfruttato in maniera intelligente i mesi di lockdown per lavorare su tutto ciò che è frutto del territorio e per metterlo in vetrina grazie a una piattaforma e-commerce in collaborazione con Alibaba e Amazon.

William Zonfa.

«Avendo girato parecchio negli ultimi 20 anni, dalla Cina agli Stati Uniti, mi sono accorto che la nostra regione è conosciuta soprattutto per due prodotti: il Montepulciano d’Abruzzo e la pasta. Le piccole aziende locali fanno fatica a emergere. Coniugando qualità della materia prima e storie da raccontare, ho selezionato a oggi una quarantina di prodotti», racconta Zonfa. «Per citarne alcuni, abbiamo il pomodoro a pera Dop e Igp che si coltiva fra Chieti e Pescara: ha bisogno di un clima caldo ed è caratterizzato da un giusto equilibrio acido-dolce. Lo zafferano Dop dell’Aquila, che si raccoglie tra fine ottobre e inizio novembre, il cui consorzio si trova a Civitaretenga e raggruppa 55 produttori. Le lenticchie di Santo Stefano di Sessanio, l’unico borgo mediceo al di fuori della Toscana, piccole e dal sapore delicatissimo: presidio Slow Food non hanno bisogno di ammollo prima di essere cucinate. Per quanto riguarda il tartufo nero, attingiamo da tre zone di alto pregio: quella verso il lago di Campotosto, quella al confine con il Molise e l’area di Fontecchio nella Valle Subequana», precisa Zonfa.

Merita un discorso a parte l’olio extravergine d’oliva cultivar Dritta, tipico della provincia di Pescara, nei comuni di Pianella, Moscufo e Loreto Aprutino (Dop Aprutino Pescarese dal 1996, primo in Italia): fruttato medio giallo oro dai riflessi verdi, ha un retrogusto con sentori di mandorla, erbe di campo e carciofo. E non potevano mancare i dolci fra cui spiccano il raffinato Parrozzo dannunziano di Pescara e il torrone tenero al cioccolato dell’antica ditta aquilana Fratelli Nurzia, attiva dal 1835. Nelle inconfondibili confezioni dal gusto rétro.