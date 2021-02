tre-settimane-di-fila-senza-ospiti-al-covid-hotel-di-centallo

Sono ad oggi, mercoledì 3 febbraio, trascorse tre settimane da quando l’ultimo ospite è uscito dal Covid Hotel “la Bussola” di Centallo.

Ricordiamo che tale hotel è stato individuato, al fine di ospitare tutti quei pazienti asintomatici o paucisintomatici, che per via di condizioni personali, non hanno possibilità di permanere all’interno della propria abitazione, in maniera separata rispetto ai propri famigliari.

Sono quindi 17 i posti attualmente liberi, ovvero il totale predisposto per la struttura.