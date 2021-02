The OC torna? Rachel Bilson: “Pronta a tornare Summer”

The OC torna? Rachel Bilson: “Pronta a tornare Summer”. Sono passati anni dalla fine di una delle serie tv più amate, The OC. I fan sono rimasti pressoché soddisfatti del finale di serie, soprattutto quello della coppia Seth-Summer. Su Ryan invece molti si sono divisi tra chi si è disperato per la morte di Marissa e chi le ha preferito Taylor. Ma c’è un possibile ritorno della serie, magari con un revival o reboot, oppure no?

Rachel Bilson, Summer nella serie tv, ha sempre ricordato con tenerezza i momenti passati sul set di The OC. Ha infatti rivelato di essersi divertita molto insieme agli altri membri del cast. In un’intervista a E! News ha infatti rivelato: “I miei ricordi preferiti durante le riprese di The OC erano le risate continue. Lavoravo con tantissime persone divertenti. Adam Brody era super divertente e Chris Pratt, quando era nello show, è stata una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato in tutta la mia vita“.

Rachel Bilson e Adam Brody sono stati davvero insieme anche nella vita reale, anche se poi le loro strade si sono divise. Recentemente hanno fatto una reunion e hanno dimostrato i fan di essere ancora molto amici nella vita reale. Oggi Adam è felicemente sposato con Leighton Meester (Blair in Gossip Girl), dalla quale ha due figli.

I buoni rapporti lasciano aperta la possibilità a un reboot/revival? Al momento non sappiamo nulla delle intenzioni di Adam Brody, ma Rachel Bilson ha rivelato di non essere contraria all’idea. Ecco le sue parole: “Sarei aperta al reboot. È un bel ricordo per me e ne sono grata“. Di sicuro secondo lei Seth e Summer sono ancora felicemente sposati. “Sì, certo – perché no? Si vuole sempre il lieto fine”. Quindi se la serie avesse un continuo, potremmo vedere la vita matrimoniale della coppia e perché no? Anche con qualche figlio!

Per sapere se davvero ci sarà questa possibilità non ci resta che attendere ulteriori dichiarazioni e delucidazioni.