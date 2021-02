Lo strudel con pasta brisée è un dolce da realizzare in dieci minuti con pochissimi ingredienti, ne esistono infinite varianti a seconda dei vostri gusti, della dispensa, della stagione.

Lo ricetta dello strudel si può preparare in due modi o stendendo la pasta, disponendo il ripieno in senso verticale e aiutandovi con la carta forno ripiegare i due lembi di pasta prestando attenzione a sigillare bene i bordi oppure arrotolando, sempre con l’aiuto della carta forno, la pasta su stessa, in questo caso conviene stendere la pasta sottile.

Lo strudel è un dolce perfetto per una merenda, una colazione, si presenta come un dolce rustico ideale per un pic nic, un pasto informale fra amici, se volete renderlo ancora più goloso potete servirlo accompagnato a una pallina di gelato alla crema o vaniglia o con della panna montata.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

200 g Farina 00

100 g Burro freddo

70 ml Acqua molto fredda

1 pizzico Sale

3 Pesche

45 g amaretti secchi

100 g Cioccolato fondente o come preferite

50 g Zucchero

1 cucchiaio Latte per spennellare il dolce

1 cucchiaio Zucchero Di Canna

Preparazione

Per preparare la ricetta dello strudel con pasta brisée, cominciate preparando la pasta brisee lavorando velocemente la farina con il burro e l’acqua, quest’ultima aggiungetela poco alla volta, aggiungete un pizzico di sale.

Una volta ottenuta una pasta compatta e omogenea, mettete in frigorifero mentre preparate gli altri ingredienti.

Stendete su un piano di lavoro un foglio di pasta brisee, spolverate di farina poi con un mattarello stendete la pasta dandole la forma di un rettangolo/ovale.

Lavate e asciugate le pesche, togliete il nocciolo e tagliatele a pezzetti in modo grossolano, disponete gli ingredienti in senso verticale sulla pasta alternandoli.

Aiutandovi con la carta forno richiudete i lembi di pasta, sigillate bene i bordi, spennellate con il latte e lo zucchero di canna, infornate in forno caldo a 190 gradi per quaranta minuti. Lasciate intiepidire prima di servire.

Note

Le pesche potete anche sbucciarle se preferite, se utilizzate cioccolato al latte o gianduia diminuite la quantità di zucchero.