Stefano Bettarini, fuori di sé, sgancia una bomba Alfonso Signorini: “Mi ha …”

Spread the love











Stefano Bettarini non si ferma, è un fiume in piena contro Alfonso Signorini e tutta la produzione de Il grande fratello vip, perchè, secondo lui hanno usato con lui un atteggiamento durissimo che con altri non hanno usato e continuano a non usare.

Stefano Bettarini, squalificato dal grande fratello dopo pochissimo dalla sua entrata, non ha preso bene questa decisione perché ha contestato, da subito, di aver bestemmiato ma, secondo lui ha solo usato un intercalare toscano che, con una bestemmia, non ha nulla a che vedere.

Stefano Bettarini sgancia una bomba su Alfonso Signorini: “Mi ha illuso”

Stefano Bettarini non perde neppure un’occasione per attaccare Alfonso Signorini e l’ultima è stata un’intervista che ha concesso in diretta su Instagram a Maurizio Sorge.

Stefano Bettarini ha deciso di rivelare che, prima di entrare nella casa, lui e Signorini si sentivano molto frequentemente al telefono e poi ha detto: “Mi ha anche illuso dicendomi che mi avrebbero richiamato”.

Poi ha aggiunto: “Numerose chiamate sue prima di entrare, in altre circostanze ci facevamo gli auguri. Se mi chiami e mi confidi anche cose riservate del GF Vip, e mi corteggi per fare il programma e sai benissimo che esco, una telefonata la puoi fare, o ti vergogni?”.

E poi ha continuato l’intervista con Maurizio Sorge dicendo: “Che i reality non fossero chiari e limpidi è un dato di fatto. La vita reale è un’altra cosa. Questi calpestano la dignità delle persone. Mi hanno sbattuto illudendomi. La prima cosa che ho fatto è chiedere scusa”.

Stefano Bettarini rivela altri particolari sul grande fratello

Stefano Bettarini ha raccontato che per 21 giorni, prima di entrare nella casa è stato tenuto da solo, completamente isolato da tutti e tutti: “Uno che ti tiene rinchiuso, vuol dire che c’è qualcosa che non va. Poi entro e ho le telecamere h24 puntate, agli altri quando parlano di determinati argomenti tolgono l’audio”.

Poi, ancora, ha aggiunto a proposito di una parola che è stata detta più volte all’interno della casa: “Lui dice che è una parola che non si può dire, l’ha detta più lui di Leali e la D’Eusanio insieme”.

E, ancora: “Il lavoro sporco lo fa fare ai galoppini. Mi fai passare per un bestemmiatore che non sono. Paolo Brosio fa bene a non andarci più, lui si che ha cervello, è andato via”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...