salvo-veneziano-ed-il-commento-sul-lutto-di-dayane-mello-che-ha-indignato-il-web

Salvo Veneziano, un po’ come Filippo Nardi – col quale ha in comune l’esperienza della squalifica dal Grande Fratello – commenta spesso la vita e le vicende dei concorrenti all’interno della casa dell’omonimo reality nella versione vip.

Nelle ultime ore, purtroppo, è giunta notizia a Dayane Mello della prematura scomparsa del fratello Lucas e la produzione ha così accordato il permesso alla concorrente di uscire momentaneamente dalla casa.

Successivamente, Dayane ha preferito rimanere coi suoi compagni di avventura, perchè, impossibilitata a tornare in Brasile per via della quarantena che avrebbe dovuto fare, non se la sentiva di rimanere da sola Milano.

Salvo Veneziano ha così commentato la scelta di Dayane Mello:

“Condoglianze…purtroppo la vita è questa…PS posso sembrare cinico ma mi sorprende molto che non stai abbandonando la casa…?”

E ancora:

“Non sei uscita?”

Il web si è indignato per le parole inopportune ed insensibili di Salvo Veneziano che, neanche di fronte al lutto, è riuscito a tenere a freno la sua indole polemica.

Ecco alcuni Tweet di indignazione:

Che schifo, ma davanti a questo bisogna stare zitti e muti. Chi gli da il diritto e l’arroganza di parlare io ancora non lo capisco. — ilaria ☉ ☽ ↑ 𝔏𝔦𝔟𝔯𝔞 (@overdosediamore) February 3, 2021